Antena 3 arranca el rodaje de Ágata y Lola, su nueva serie para el Prime Time, que completa su reparto

Atresmedia sigue sumando proyectos y reforzando su papel como motor de la industria de ficción en España. Así, tras anunciar a sus intérpretes protagonistas, Ágata y Lola, nuevo título para el Prime Time de Antena 3, arranca su rodaje y completa su reparto. La serie también estará disponible en atresplayer.

Eva Martín y Mireia Oriol darán vida, respectivamente, a Lola y Ágata en la nueva serie original de Atresmedia. Compuesta por ocho episodios de 50 minutos, sus grabaciones ya han comenzado y se desarrollarán íntegramente en Vigo y alrededores.

Junto a sus primeras imágenes de rodaje, Ágata y Lola también presenta al reparto completo que participará en la producción, integrado por un elenco de reconocidos actores y actrices: Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Berta Vázquez, Juanjo Puigcorbé, Xose A. Touriñán, Mariano Peña, Darío Loureiro, Javier Collado, Celia Freijeiro y Xoán Fórneas, entre otros.

Ágata y Lola, una inusual pero poderosa pareja

Ágata y Lola es un procedimental policiaco que gira en torno a la inusual pero poderosa alianza entre dos mujeres completamente diferentes: la empática e impulsiva inspectora de policía Lola Castro y Ágata Díaz, una excepcional documentalista del archivo policial con autismo, a quienes interpretan, respectivamente Eva Martín y Mireia Oriol.

Juntas, combinan sus fortalezas para resolver crímenes que desafían los métodos policiales ortodoxos. A lo largo de la serie, además de resolver casos, aprenden a comprender y respetar sus mundos divergentes, desarrollando una amistad profunda que rompe con los prejuicios y las barreras sociales.

Ágata y Lola es una producción de Atresmedia en colaboración con Portocabo (‘Honor’). Montse García y Alfonso Blanco son los productores ejecutivos de esta ficción. La serie está dirigida por María Togores y Oriol Ferrer.