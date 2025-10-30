Protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol
Antena 3 arranca el rodaje de Ágata y Lola, su nueva serie para el Prime Time, que completa su reparto
Dos mujeres completamente diferentes combinan sus fortalezas para resolver crímenes que desafían los métodos policiales ortodoxos en esta nueva serie procedimental.
Atresmedia sigue sumando proyectos y reforzando su papel como motor de la industria de ficción en España. Así, tras anunciar a sus intérpretes protagonistas, Ágata y Lola, nuevo título para el Prime Time de Antena 3, arranca su rodaje y completa su reparto. La serie también estará disponible en atresplayer.
Eva Martín y Mireia Oriol darán vida, respectivamente, a Lola y Ágata en la nueva serie original de Atresmedia. Compuesta por ocho episodios de 50 minutos, sus grabaciones ya han comenzado y se desarrollarán íntegramente en Vigo y alrededores.
Junto a sus primeras imágenes de rodaje, Ágata y Lola también presenta al reparto completo que participará en la producción, integrado por un elenco de reconocidos actores y actrices: Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Berta Vázquez, Juanjo Puigcorbé, Xose A. Touriñán, Mariano Peña, Darío Loureiro, Javier Collado, Celia Freijeiro y Xoán Fórneas, entre otros.
Ágata y Lola, una inusual pero poderosa pareja
Ágata y Lola es un procedimental policiaco que gira en torno a la inusual pero poderosa alianza entre dos mujeres completamente diferentes: la empática e impulsiva inspectora de policía Lola Castro y Ágata Díaz, una excepcional documentalista del archivo policial con autismo, a quienes interpretan, respectivamente Eva Martín y Mireia Oriol.
Juntas, combinan sus fortalezas para resolver crímenes que desafían los métodos policiales ortodoxos. A lo largo de la serie, además de resolver casos, aprenden a comprender y respetar sus mundos divergentes, desarrollando una amistad profunda que rompe con los prejuicios y las barreras sociales.
Ágata y Lola es una producción de Atresmedia en colaboración con Portocabo (‘Honor’). Montse García y Alfonso Blanco son los productores ejecutivos de esta ficción. La serie está dirigida por María Togores y Oriol Ferrer.
