Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Famosos

Beatriz Cortázar desvela los nombres de las mujeres a los que no han sentado bien las memorias de Isabel Preysler

Nuestra colaboradora nos cuenta por qué Olivia de Borbón y la hija de la actriz María Cuadra están molestas con el relato que ha hecho Isabel Preysler en sus memorias.

Preysler

Publicidad

Las memorias de Isabel Preysler han levantado heridas en el entorno de la socialité. Los hijos de Mario Vargas Llosa se han mostrado muy distantes ante el relato de Preysler, pero nuestra colaboradora Beatriz Cortázar ha desvelado dos nombres más de mujeres a las que las memorias de la socialité no han sentado bien.

Hijo Mario Vargas Llosa

La primera de ellas es Olivia de Borbón. En el libro, Preysler se refiere a su madre como la mujer que dio el chivatazo a la prensa de su relación con Carlos Falcó, mientras estaba casada con Julio Iglesias. La socialité asegura en sus memorias que fue la duquesa de Sevilla quien se lo contó a la prensa porque reconoció su acento alemán en un audio.

"Su hija, Olivia de Borbón, dice que es falso", desvela Beatriz Cortázar, "dice que su madre vivió con mucho dolor ese rumor".

Además, la colaboradora revela el segundo nombre: Natasha, la hija de la actriz María Cuadra. Una información que promete ampliar en los próximos programas. ¡Dale al play para enterarte de todo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Preysler

Beatriz Cortázar desvela los nombres de las mujeres a los que no han sentado bien las memorias de Isabel Preysler

Joaquín Manso

Joaquín Manso, sobre Miguel Ángel Gallardo: "Ha dilapidado completamente todo su prestigio político"

Cándido Méndez en Espejo Público.

Cándido Méndez cree que en el PSOE "están pasando cosas muy extrañas": "Es insostenible desde el punto de la democracia interna"

Laura Pausini en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Laura Pausini viene a celebrar los 3.000 programas de El Hormiguero

Malú, coach de La Voz 2025
Mejores momentos | Audiciones

El toque de atención de Malú a Yatra y Pablo López: “Tenéis que darle oportunidades a la gente”

Pablo Motos se ‘pasa de la raya’: “La vejez es una fuente de seguridad, porque aprendes a lidiar con lo malo”
Celebramos 3.000 programas

Las reflexiones vitales de Pablo Motos en El Hormiguero: el ego, la vejez o la soledad

El presentador de El Hormiguero ha compartido con los espectadores grandes reflexiones sobre la vida en el programa en su sección Pasarse de la raya.

Plancha
Consejos

Trucos originales para no planchar: acaba con las arrugas de tu ropa de una manera sencilla

Ordenatriz nos trae unos sencillos trucos para olvidarnos de la plancha. Sabías que con tan solo una toalla o el vaho de la ducha podemos terminar con las odiosas arrugas?

Mika, coach de La Voz 2025

Sebastián Yatra saca a bailar a señoras del público y Mika alucina con la letra: “¿De verdad existe esta canción?”

¿Cuál es la diferencia de lo que vemos de nosotros cuando nos miramos al espejo y lo que ven los demás? El experimento de 'El Hormiguero'

Las experiencias reales más emotivas de El Hormiguero: un homenaje a la vida en su programa 3.000

Disfruta de la entrevista completa de Laura Pausini en 'El Hormiguero 3.0'

Las razones por las que Laura Pausini será la protagonista del programa 3.000 de El Hormiguero

Publicidad