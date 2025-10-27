Beatriz Cortázar desvela los nombres de las mujeres a los que no han sentado bien las memorias de Isabel Preysler

Las memorias de Isabel Preysler han levantado heridas en el entorno de la socialité. Los hijos de Mario Vargas Llosa se han mostrado muy distantes ante el relato de Preysler, pero nuestra colaboradora Beatriz Cortázar ha desvelado dos nombres más de mujeres a las que las memorias de la socialité no han sentado bien.

La primera de ellas es Olivia de Borbón. En el libro, Preysler se refiere a su madre como la mujer que dio el chivatazo a la prensa de su relación con Carlos Falcó, mientras estaba casada con Julio Iglesias. La socialité asegura en sus memorias que fue la duquesa de Sevilla quien se lo contó a la prensa porque reconoció su acento alemán en un audio.

"Su hija, Olivia de Borbón, dice que es falso", desvela Beatriz Cortázar, "dice que su madre vivió con mucho dolor ese rumor".

Además, la colaboradora revela el segundo nombre: Natasha, la hija de la actriz María Cuadra. Una información que promete ampliar en los próximos programas. ¡Dale al play para enterarte de todo en el vídeo de arriba!