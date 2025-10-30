Votación decisiva en la fábrica: se aprueba la venta a Massina del 51% de las acciones de Perfumerías de la Reina

Solo la entrada de un socio capitalista podía evitar el fin de Perfumerías De la Reina. Tras la explosión, la fábrica no podía asumir los gastos para reconstruir las instalaciones y a Tasio y a la junta de accionistas se les acababa el tiempo para encontrar una solución.

Massina les propuso comprarles el 51% de las acciones y, tras muchas dudas, se celebra la junta para votar a favor en contra de esta venta que supondría perder el poder a Perfumerías De la Reina frente a la empresa italiana.

Tasio, Joaquín, Luis, Cristina, María (en representación de Andrés y de Julia), Marta votan en favor de aprobar la venta de Perfumerías De la Reina a Massina. Todos coinciden salvo Damián que se niega en rotundo y el único que vota en contra.

Gabriel da el veredicto: se aprueba la venta del 51% de las acciones a Massina mientras Damián expresar su desacuerdo: “Quedamos en manos de unos desconocidos”, dice el patriarca decepcionado y pidiéndoles a todos que lo piensen bien ya que, todavía, están a tiempo de que llegue otra oferta de venta.

Sin embargo, no hay vuelta atrás. La decisión está tomada y es la única solución si quieren evitar la quiebra.

Mientras, Gabriel y María se miran, han conseguido su objetivo. ¿Descubrirán que detrás de Massina está en realidad Brossard, los grandes enemigos de Perfumerías De la Reina?