Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Tendencia política

Las nuevas gafas 'retro' de Pedro Sánchez en el Senado de las que todo el mundo habla: "Le ven más atractivo"

Además de llenar páginas de la crónica política, Pedro Sánchez ha cautivado a los cazadores de tendencias con unas gafas de lectura. Te contamos más detalles del modelo que ha elegido el presidente del Gobierno.

Rubén Amón.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha comparecido esta mañana en el Senado para responder a las preguntas sobre la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'. Además de por su discurso estrictamente político, que ha llenado páginas de periódicos y horas de programa de televisión y de radio, el presidente del Gobierno ha llamado la atención por un nuevo detalle de su cuidada indumentaria. El líder del Ejecutivo ha lucido unas gafas estilo 'vintage' para leer los documentos que se había llevado a la Cámara Alta.

Las gafas elegidas por Pedro Sánchez para enmarcar su mirada son un modelo de la casa Dior que pueden adquirirse por 289 euros. Las gafas han sido fabricadas en Alemania y están inspiradas en un modelo de la década de los 80. El precio corresponde solo a la montura, para calcular el precio definitivo de las lentas habría que saber los cristales que utiliza el presidente del Gobierno.

Según ha señalado la periodista Gema López, "en lo que parecen coincidir todos es en que estas gafas le dan un toque un poco más atractivo".

"Cada vez que Sánchez se pone las gafas yo me hecho a temblar"

Bromea Rubén Amón diciendo que él también está de estreno con unas gafas de 'Temu' que le han costado 12 euros. "Las lentes son la manera en la que Sánchez tergiversa la realidad, porque cada vez que se las pone me echo a temblar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Rubén Amón

La ironía de Rubén Amón con la comparecencia de Pedro Sánchez: "Espero una escena, sacándole a hombros entre todos sus aliados"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Paco Marhuenda

Paco Marhuenda, sobre Pedro Sánchez: "Es un gran farsante"

Rubén Amón.

Las nuevas gafas 'retro' de Pedro Sánchez en el Senado de las que todo el mundo habla: "Le ven más atractivo"

Crespillos con miel, la receta crujiente, dulce y natural de Karlos Arguiñano

Crespillos con miel, la receta crujiente, dulce y natural de Karlos Arguiñano

Lomo de cerdo con nueces
Para 4 personas

Arguiñano: lomo de cerdo con nueces, una receta muy sencilla con una combinación perfecta de sabores

María Becerra
Mañana a las 22:00 horas

Avance exclusivo: el plató se revoluciona con la batalla más numerosa de La Voz... ¡y así reaccionan los asesores!

Rubén Amón
Pedro Sánchez

La ironía de Rubén Amón con la comparecencia de Pedro Sánchez: "Espero una escena, sacándole a hombros entre todos sus aliados"

Las críticas al presidente del Gobierno por su actitud en la comisión Koldo del Senado no han cesado a lo largo de toda la mañana. Esas valoraciones también apuntaban a los socios del Gobierno que parecían

Sánchez comparece en el Senado.
Sesión en el Senado

María del Mar Caballero (UPN), sobre sus preguntas a Pedro Sánchez: "Cuando a alguien le cuesta 9 minutos decir si sí o no ha cobrado en efectivo hay un problema"

La senadora de UPN María del Mar Caballero ha sido la primera representante de la Cámara en preguntar a Pedro Sánchez en la comisión que investiga el 'caso Koldo'. Reconoce que aunque se esperaba evasivas del presidente le han parecido "excesivas".

José Peláez

José Peláez, sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado: "Ha ido a echarse unas risas"

Horten

Horten vuelve a casa diez meses después de la DANA : "Una parte de nuestro corazón está necrosado desde entonces"

María Becerra se une a Sebastián Yatra como asesora de su equipo en La Voz

María Becerra se une a Sebastián Yatra como asesora de su equipo en La Voz

Publicidad