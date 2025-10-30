Las nuevas gafas 'retro' de Pedro Sánchez en el Senado de las que todo el mundo habla: "Le ven más atractivo"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha comparecido esta mañana en el Senado para responder a las preguntas sobre la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'. Además de por su discurso estrictamente político, que ha llenado páginas de periódicos y horas de programa de televisión y de radio, el presidente del Gobierno ha llamado la atención por un nuevo detalle de su cuidada indumentaria. El líder del Ejecutivo ha lucido unas gafas estilo 'vintage' para leer los documentos que se había llevado a la Cámara Alta.

Las gafas elegidas por Pedro Sánchez para enmarcar su mirada son un modelo de la casa Dior que pueden adquirirse por 289 euros. Las gafas han sido fabricadas en Alemania y están inspiradas en un modelo de la década de los 80. El precio corresponde solo a la montura, para calcular el precio definitivo de las lentas habría que saber los cristales que utiliza el presidente del Gobierno.

Según ha señalado la periodista Gema López, "en lo que parecen coincidir todos es en que estas gafas le dan un toque un poco más atractivo".

"Cada vez que Sánchez se pone las gafas yo me hecho a temblar"

Bromea Rubén Amón diciendo que él también está de estreno con unas gafas de 'Temu' que le han costado 12 euros. "Las lentes son la manera en la que Sánchez tergiversa la realidad, porque cada vez que se las pone me echo a temblar".

