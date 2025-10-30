Antena 3 LogoAntena3
Javier Cámara, William Levy, Paula Echevarría, Sergio Dalma y Juan del Val, próximos invitados de El Hormiguero

Pablo Motos ha descubierto quiénes serán los próximos invitados a los que tendrá el placer de recibir en plató.

Los próximos programas de El Hormiguero prometen emociones fuertes. Javier Cámara, William Levy, Paula Echevarría, Sergio Dalma y Juan del Val serán los protagonistas en cuatro noches únicas.

Lunes: Javier Cámara

Arrancamos el mes de noviembre con la visita de un buen amigo del programa, el actor Javier Cámara. Nos va a presentar su nueva serie, Yakarta, que se estrena en Movistar Plus+ el próximo 6 de noviembre. En esta nueva ficción, Cámara se mete en la piel de un desilusionado profesor de educación física, que antes fue ex jugador olímpico de bádminton, y que conocerá a una adolescente con un talento fuera de serie que le cambiará la vida.

Martes: William Levy y Paula Echevarría

Recibimos a los actores William Levy y Paula Echevarría para hablarnos de Camino a Arcadia, la nueva serie que coprotagonizan y que se podrá ver en SkyShowtime a partir del 10 de noviembre. En esta historia, el protagonista vive en la ciudad canaria de Arcadia con su hijo y su nueva pareja, pero esconde un oscuro pasado violento en México.

Miércoles: Sergio Dalma

Nos viene a ver el cantante Sergio Dalma y lo hace con su nuevo disco, Ritorno a Vía Dalma, que ve la luz el próximo 14 de noviembre. El artista vuelve a Italia en este nuevo trabajo donde recupera canciones de los autores italianos con más recorrido en España, como Mina, Laura Pausini o Battiato. Además, Dalma se embarcará en una nueva gira a partir del año que viene.

Jueves: Juan del Val

Viene como invitado nuestro buen amigo y colaborador, Juan del Val. Nos va a presentar su nueva novela, Vera, una historia de amor, por la que ha sido reconocido recientemente con el Premio Planeta 2025 y que estará disponible a la venta a partir del 5 de noviembre. En esta historia, del Val nos presenta a Vera, una mujer de la alta sociedad sevillana cuya vida cambia cuando conoce a Antonio, un chico de barrio. En palabras de su autor, su nuevo libro es una novela de amor verdadero en todas sus direcciones.

Javier Cámara, William Levy, Paula Echevarría, Sergio Dalma y Juan del Val, próximos invitados de El Hormiguero
