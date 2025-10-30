La ‘traición’ de Lucía Hoyos a Manu al cambiar de bando en Pasapalabra: “Me está cayendo de mal”

Lucía Hoyos es una de las máximas disfrutonas de Pasapalabra y ha regresado dispuesta a todo. La actriz le ha reconocido a Roberto Leal que estaba nerviosa, pero intentando disimularlo. “Luego no me puedo ni ver”, ha asegurado sobre lo mucho que se mueve. Eso sí, nada que ver con los nervios que ha pasado el aspirante en la Silla Azul: hasta Manu y Rosa han querido mandarle un mensaje de ánimo a Kevin tras esa prueba.

Lo que hace diferente esta visita de Lucía respecto a las anteriores es que ha cambiado de bando. Tras dos veces en el equipo Manu, en esta ocasión se ha convertido en un refuerzo para Rosa, y la actriz es de las que cumple la lealtad al pie de la letra.

“Me está cayendo de mal hoy…, es que no lo puedo ver”, ha bromeado la invitada sobre el concursante. Además, ya ha empezado a animar a Rosa. ¡Revive este momento en el vídeo!