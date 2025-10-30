Sorprendida una mujer en Barajas con seis kilos de cocaína escondidos en dos relojes de pared

La Policía Nacional ha detenido este lunes en el Aeropuerto Adolfo Suarez-Barajas a una mujer que trataba de introducir un alijo de droga oculto entre sus pertenencias. La detenida tenía en su equipaje dos relojes de pared que parecían objetos comunes, pero la realidad es que dentro se encontraban más de 6 kilogramos de cocaína. Por ello, ha sido arrestada por un delito de contrabando y puesta a disposición judicial.

¿Cómo descubrieron la droga?

La detención se producía el 27 de octubre, cuando la mujer llegó a España en un vuelo de origen extranjero y cargada con grandes cantidades de droga, que serían utilizadas para el narcotráfico. Situación que por suerte fue evitada, gracias a la intervención de un grupo de agentes del grupo operativo de estupefacientes, que interceptaron a la acusada para una revisión de equipaje.

Durante la inspección, todo iba en orden hasta que vislumbraron algo extraño dentro de su maleta. Eran dos relojes de pared, un objeto común que por lo general no supone un problema al entrar en el país, pero en este caso desprendían un olor fuerte a productos químicos. Por ello, decidieron abrir ambos elementos y es cuando se destapo el 'pastel', dentro encontraron el alijo de más de 6 kilos de cocaína- Algo sorprendente debido al tamaño de los relojes, que contaban con unos 23 centímetros de diámetro.

Detención

Inmediatamente la sospechosa fue detenida, por un delito contra la salud pública, y los agentes de estupefacientes activaron él protocolo pertinente, llamando a la Policía Nacional e incautaron la droga para ser analizada. Más tarde, la mujer fue puesta a disposición judicial, donde le implantarán una pena que podría rondar los 12 años de prisión y una mulita que cuatriplique el valor de los estupefacientes sustraídos.

