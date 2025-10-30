Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 30 de octubre

El “disgusto” de Roberto Leal con Manu y Rosa por culpa de Alejandro Sanz

El presentador se ha llevado su enésima decepción con los concursantes en La Pista por lo que han tardado en reconocer la canción.

El "disgusto" de Roberto Leal con Manu y Rosa por culpa de Alejandro Sanz

Alberto Mendo
Publicado:

Roberto Leal se lo ha advertido muy claramente a Manu y a Rosa al dar paso a su duelo en La Pista: “Si esta canción no me la sacan a la primera, yo me llevaría un gran disgusto”. El presentador, consciente de los precedentes musicales de los dos concursantes, les ha añadido un poco más de presión para acertar un éxito del año 2003.

Tras sonar el primer fragmento, ha llegado el momento de la verdad. Rosa, más rápida con el pulsador, ha sonreído antes de pasar el marrón a su rival. Sin embargo, tampoco Manu ha evitado la enésima decepción de Roberto. “No ganas para disgustos”, ha bromeado el concursante.

Resignado, el presentador ha aportado un verso de la letra… pero el silencio se ha hecho entre los concursantes. “No me lo tomo como algo personal”, ha ironizado, dando paso a un poco más de música. Rosa todavía ha fallado al confundir la canción con ‘No dudaría’, de Antonio Flores. Menos mal que Manu sí ha dado con el tema de Alejandro Sanz. ¿De cuál se trata? ¡Dale al play!

