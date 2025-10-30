Pedro Rollán, el presentador que enamoró a Lina Morgan en Hostal Royal Manzanares: "Tiene un apartado especial en mi corazón"

Pedro Rollán conquistó nuestras televisiones en los años 90. Desde su primera aparición de la mano de Norma Duval hasta su incursión en la interpretación enamorando a Lina Morgan en Hostal Royal Manzanares, Pedro Rollán se ganó al púbico.

Desde entonces, llevó a cabo proyectos que jamás se imaginó protagonizando. Uno de ellos, presentar las Campanadas con Carmen Sevilla o Ana Obregón. "Aún conservo las copas con las que brindé con Carmen Sevilla", señala.

Sin embargo, uno de sus trabajos más queridos fue la serie que hizo con Lina Morgan. Con ella, se coló en el mundo de la interpretación sin nunca llegar a considerarse actor.

"Lina Morgan tiene un apartado muy especial en mi vida y en mi corazón", señala, "yo probé la interpretación con ella, nunca me he considerado actor, a pesar de que he hecho prácticamente toda la serie con ella"

Fue tras consolidarse como presentador en nuestro país, que decidió apartarse de la televisión. El jerezano decidió volver a su tierra natal, donde actualmente dirige la televisión del Real Betis Balompié. Hoy, continúa dedicado a una profesión por la que siente auténtica pasión. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!