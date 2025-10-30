Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

Pedro Rollán, el presentador que enamoró a Lina Morgan en Hostal Royal Manzanares: "Tiene un apartado especial en mi corazón"

Debutó en televisión de la mano de Norma Duval, un proyecto que le abrió puertas a la interpretación y a convertirse en una de las estrellas de las 90. Sin embargo, Pedro Rollán desapareció de un día para otro y hoy conocemos qué ha sido de su vida desde entonces.

Pedro Rollán

Publicidad

Pedro Rollán conquistó nuestras televisiones en los años 90. Desde su primera aparición de la mano de Norma Duval hasta su incursión en la interpretación enamorando a Lina Morgan en Hostal Royal Manzanares, Pedro Rollán se ganó al púbico.

Desde entonces, llevó a cabo proyectos que jamás se imaginó protagonizando. Uno de ellos, presentar las Campanadas con Carmen Sevilla o Ana Obregón. "Aún conservo las copas con las que brindé con Carmen Sevilla", señala.

Sin embargo, uno de sus trabajos más queridos fue la serie que hizo con Lina Morgan. Con ella, se coló en el mundo de la interpretación sin nunca llegar a considerarse actor.

"Lina Morgan tiene un apartado muy especial en mi vida y en mi corazón", señala, "yo probé la interpretación con ella, nunca me he considerado actor, a pesar de que he hecho prácticamente toda la serie con ella"

Fue tras consolidarse como presentador en nuestro país, que decidió apartarse de la televisión. El jerezano decidió volver a su tierra natal, donde actualmente dirige la televisión del Real Betis Balompié. Hoy, continúa dedicado a una profesión por la que siente auténtica pasión. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Este año los coaches han contado con novedades en sus sillas durante las audiciones

Botón del arrepentimiento y megabloqueo: así han usado los coaches sus nuevas herramientas en la primera fase de La Voz

Pedro Rollán

Pedro Rollán, el presentador que enamoró a Lina Morgan en Hostal Royal Manzanares: "Tiene un apartado especial en mi corazón"

Ana Obregón

Ana Obregón, sobre la publicación de las memorias del rey emérito: "Le veo como un abuelo que quiere ver a su hijo y a sus nietas"

Pepita
Nos lo cuenta

El secreto de Pepita para llegar a los 106 años: "Me muevo todos los días y me río de la vida"

Luna de miel
Lo denuncian

La luna de miel de Cristina y Sandro, arruinada por una presunta estafa: "La mitad de las cosas no estaban pagadas"

Ginecóloga
Insólito

Descubrir infidelidades en la consulta ginecológica: "Algunas vienen con una infección y saben que no es por ellas"

Una consulta ginecológica puede convertirse en un confesionario. Es lo que le ha ocurrido a la doctora Virginia Suárez, que ha sido testigo de infidelidades y cantidad de secretos entre parejas.

Jorge Fernández y Laura Moure, en su entrevista más terrorífica: "Me da miedo todo, fíjate cómo van los concursantes"
Este viernes a las 14:00 horas

Jorge Fernández y Laura Moure, en su entrevista más terrorífica de La ruleta: "Me da miedo todo, fíjate cómo van"

Los presentadores de La ruleta de la suerte se meten en el papel de Gómez y Morticia en el especial de Halloween que se celebra este viernes a las 14:00 horas en Antena 3.

Rey emérito y Franco

Así plasma el rey Juan Carlos I su relación con Franco en sus memorias: "La ambigüedad en su relación es fuerte y no la esconde"

Juan Lobato

Lobato sobre la comparecencia de Sánchez en el Senado: “El PSOE va a dejar de hacer pagos en efectivo, es anacrónico”

Carlos Mazón

El anuncio de Carlos Mazón de una comparecencia despierta las especulaciones: "Este acto de rebeldía toca a su fin"

Publicidad