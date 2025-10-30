El miedo se pone de moda en los escape rooms para celebrar Halloween: así se vive la experiencia desde dentro

El miedo y la tensión, como diversión: los escape rooms de terror conquistan Halloween. Entrar en un salón y sumergirse en otra historia, una en la que el miedo y el misterio se sientan en la mesa, es la experiencia elegida por muchos para pasar la noche más terrorífica del año.

Cada rincón parece esconder un secreto... y quizá, algo más; porque entre gritos, acertijos y pasillos oscuros, los jugadores ponen a prueba su ingenio para lograr escapar. Una experiencia que se vive al límite y que cada año gana más adeptos.

Cada detalle, desde la iluminación hasta el sonido, está pensado para que el miedo parezca real. Los actores, el ambiente y los efectos crean una atmósfera que atrapa incluso a los más valientes.

"Normalmente adaptamos la experiencia al tipo de grupo", cuenta Estrella Forniés, directora Dpto. de 'Experiencity - Tu agencia de experiencia'. Irse de escape room se ha convertido en uno de los planes preferidos de ocio. En fechas como Halloween, las temáticas de terror son las más solicitadas."Ahora todo el mundo quiere hacer una sala de miedo. En estas fechas tenemos las reservas completas con más de un mes de antelación", explica.

Cada detalle está pensado para que parezca real

El auge de estos juegos ha transformado la forma de vivir el entretenimiento: ahora, el espectador se convierte en protagonista. Ya no se trata solo de mirar una historia, sino de vivirla, resolverla y, sobre todo, sobrevivirla.

Los escape rooms nacieron hace poco más de una década inspirados en los videojuegos, pero hoy son una industria en expansión. En España, se estima que existen miles de salas repartidas por todo el país, muchas de ellas con temáticas de terror psicológico, casas encantadas o escenarios de películas clásicas.

Los trabajadores del sector coinciden en que el público busca emociones más intensas. Algunos locales incluso incorporan tecnología avanzada, como sensores de movimiento, efectos de humo o realidad aumentada, para aumentar la inmersión.

Con luces parpadeantes, relojes que marcan la cuenta atrás y personajes que aparecen en los momentos menos esperados, estos espacios prometen una dosis de miedo controlado que engancha. Y mientras las puertas se cierran tras los participantes, comienza la cuenta atrás para escapar, o quedarse atrapado en el juego hasta que se apague la luz.

