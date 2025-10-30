Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 30 de octubre

El emotivo mensaje de ánimo de Manu y Rosa para Kevin, víctima de los nervios en la Silla Azul

El aspirante, que se ha enfrentado a la concursante coruñesa, no ha logrado acertar ninguna pregunta durante la prueba.

El emotivo mensaje de ánimo de Manu y Rosa para Kevin, víctima de los nervios en la Silla Azul

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

“Hay muchos nervios, hay veces que te bloqueas y nos pasa a nosotros después de tantos programas”, ha afirmado Manu. Con estas palabras, ha querido mandar un mensaje de ánimo a Kevin, el aspirante que se ha enfrentado a Rosa en la Silla Azul de este programa de Pasapalabra. Para la coruñesa, la prueba ha sido esta vez un trámite fácil tras su derrota en el último Rosco.

Manu coge velocidad en su remontada en El Rosco: ¡rumbo al bote de 2.314.000 euros!

De hecho, la concursante ha tratado también de normalizar lo que le ha ocurrido a Kevin. El aspirante ha llegado muy entusiasmado, mandando recuerdos a una larga lista de seres queridos, y eso quizá le ha distraído. Instantes después, ha fallado las dos peguntas a las que se ha enfrentado pese a que podrían considerarse ambas de nivel fácil. No ha podido lograr ni un acierto.

Rosa ha razonado que “como procesas ahí no es para nada como procesas en casa”. Además, se ha puesto a sí misma como ejemplo de lo que puede pasar en la Silla Azul. “Me suelen decir mucho lo de que estoy muy concentrada, pero es que ahí se te va un momento el pensamiento y es muy fácil que se te vaya la palabra”, ha explicado. ¡Descubre en el vídeo lo que ha pasado!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

¡Gol de Rosa en el último segundo! Giro de guion inesperado en El Rosco más tenso

¡Gol de Rosa en el último segundo! Giro de guion inesperado en El Rosco más tenso

El breakdance de Lucía Hoyos: acaba por los suelos bailando en La Pista

El breakdance de Lucía Hoyos: acaba por los suelos bailando en La Pista

El “disgusto” de Roberto Leal con Manu y Rosa por culpa de Alejandro Sanz

El “disgusto” de Roberto Leal con Manu y Rosa por culpa de Alejandro Sanz

La ‘traición’ de Lucía Hoyos a Manu al cambiar de bando en Pasapalabra: “Me está cayendo de mal”
Mejores momentos | 30 de octubre

La ‘traición’ de Lucía Hoyos a Manu al cambiar de bando en Pasapalabra: “Me está cayendo de mal”

El emotivo mensaje de ánimo de Manu y Rosa para Kevin, víctima de los nervios en la Silla Azul
Mejores momentos | 30 de octubre

El emotivo mensaje de ánimo de Manu y Rosa para Kevin, víctima de los nervios en la Silla Azul

Este año los coaches han contado con novedades en sus sillas durante las audiciones
Audiciones

Botón del arrepentimiento y megabloqueo: así han usado los coaches sus nuevas herramientas en la primera fase de La Voz

Durante las Audiciones a ciegas, los coaches han tenido herramientas nuevas que les han ayudado a la hora de la elección de talents.

Pedro Rollán
En plató

Pedro Rollán, el presentador que enamoró a Lina Morgan en Hostal Royal Manzanares: "Tiene un apartado especial en mi corazón"

Debutó en televisión de la mano de Norma Duval, un proyecto que le abrió puertas a la interpretación y a convertirse en una de las estrellas de las 90. Sin embargo, Pedro Rollán desapareció de un día para otro y hoy conocemos qué ha sido de su vida desde entonces.

Ana Obregón

Ana Obregón, sobre la publicación de las memorias del rey emérito: "Le veo como un abuelo que quiere ver a su hijo y a sus nietas"

Pepita

El secreto de Pepita para llegar a los 106 años: "Me muevo todos los días y me río de la vida"

Luna de miel

La luna de miel de Cristina y Sandro, arruinada por una presunta estafa: "La mitad de las cosas no estaban pagadas"

Publicidad