El emotivo mensaje de ánimo de Manu y Rosa para Kevin, víctima de los nervios en la Silla Azul

“Hay muchos nervios, hay veces que te bloqueas y nos pasa a nosotros después de tantos programas”, ha afirmado Manu. Con estas palabras, ha querido mandar un mensaje de ánimo a Kevin, el aspirante que se ha enfrentado a Rosa en la Silla Azul de este programa de Pasapalabra. Para la coruñesa, la prueba ha sido esta vez un trámite fácil tras su derrota en el último Rosco.

De hecho, la concursante ha tratado también de normalizar lo que le ha ocurrido a Kevin. El aspirante ha llegado muy entusiasmado, mandando recuerdos a una larga lista de seres queridos, y eso quizá le ha distraído. Instantes después, ha fallado las dos peguntas a las que se ha enfrentado pese a que podrían considerarse ambas de nivel fácil. No ha podido lograr ni un acierto.

Rosa ha razonado que “como procesas ahí no es para nada como procesas en casa”. Además, se ha puesto a sí misma como ejemplo de lo que puede pasar en la Silla Azul. “Me suelen decir mucho lo de que estoy muy concentrada, pero es que ahí se te va un momento el pensamiento y es muy fácil que se te vaya la palabra”, ha explicado. ¡Descubre en el vídeo lo que ha pasado!