Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo denuncian

La luna de miel de Cristina y Sandro, arruinada por una presunta estafa: "La mitad de las cosas no estaban pagadas"

Pagaron 4.000 euros por una luna de miel organizada en Bali. Sin embargo, terminaron comprándose ellos mismos el billete de vuelta, el hotel y muchos otros gastos que no se les han devuelto.

Luna de miel

Publicidad

Cristina y Sandro querían una luna de miel de ensueño, por lo que contrataron una empresa que les prometió cumplirla. Pagaron 4.000 euros por un viaje totalmente organizado que terminó siendo una pesadilla.

Cuando llegaron a Bali, tan solo tenían billete de ida, no tenían seguro, ni hotel, ni vehículo. "Yo estoy embarazada y queríamos un seguro, fue allí cuando nos dimos cuenta de que no lo teníamos", nos cuenta Cristina.

Aunque la luna de miel estaba prevista del 6 al 22 de octubre, decidieron cogerse un vuelo el día 15. "Era todo el rato improvisando, nos enviaba las cosas a última hora, los hoteles no sabían nada de nosotros...", señalan.

Al ver que les habían engañado, Cristina y Sandro comenzaron a recabar información de más afectados. Resulta que no son los únicos que han sido víctimas de esta presunta estafa.

La empresa se ha declarado insolvente, aunque la dueña ha asegurado que asumirá las deudas ella misma, algo que por el momento no se ha cumplido. ¿Lograrán recuperar su dinero?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Luna de miel

La luna de miel de Cristina y Sandro, arruinada por una presunta estafa: "La mitad de las cosas no estaban pagadas"

Ginecóloga

Descubrir infidelidades en la consulta ginecológica: "Algunas vienen con una infección y saben que no es por ellas"

Jorge Fernández y Laura Moure, en su entrevista más terrorífica: "Me da miedo todo, fíjate cómo van los concursantes"

Jorge Fernández y Laura Moure, en su entrevista más terrorífica de La ruleta: "Me da miedo todo, fíjate cómo van"

Rey emérito y Franco
Lo vemos

Así plasma el rey Juan Carlos I su relación con Franco en sus memorias: "La ambigüedad en su relación es fuerte y no la esconde"

Juan Lobato
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Lobato sobre la comparecencia de Sánchez en el Senado: “El PSOE va a dejar de hacer pagos en efectivo, es anacrónico”

Carlos Mazón
Aniversario DANA

El anuncio de Carlos Mazón de una comparecencia despierta las especulaciones: "Este acto de rebeldía toca a su fin"

Durante el funeral por las víctimas de la DANA, celebrado este miércoles en Valencia, se han vivido momentos de dolor, pero también de máxima tensión. Varios familiares de las víctimas dedicaban acusaciones e insultos al todavía president de la Generalitat, Carlos Mazón. Su reacción un día después invitaba a la especulación.

Pablo Motos se 'pasa de la raya': "Somos dan vanidosos que creemos que nuestra especie es la mejor y, a lo mejor, somos la peor"
Audiencias de octubre

El Hormiguero vuelve a coronarse como el programa más visto: firma su mejor mes en más de un año

Antena 3 vuelve a lograr los programas más vistos de la televisión: El Hormiguero sigue encabezando la lista, seguido de Pasapalabra, mientras que La Voz y La ruleta de la suerte noche son líderes en el Prime Time de viernes y sábado.

Rey Juan Carlos I

La posible motivación tras las memorias del rey Juan Carlos I: "Está convencido de que recibirá una llamada para que vuelva a España"

El público advierte a Marcos y acaba teniendo razón en La ruleta de la suerte

El público advierte a Marcos y acaba teniendo razón en La ruleta de la suerte

Pamplona.

Los autores de la violación grupal de Pamplona tenían una orden de expulsión y vivían en un asentamiento ilegal

Publicidad