La luna de miel de Cristina y Sandro, arruinada por una presunta estafa: "La mitad de las cosas no estaban pagadas"

Cristina y Sandro querían una luna de miel de ensueño, por lo que contrataron una empresa que les prometió cumplirla. Pagaron 4.000 euros por un viaje totalmente organizado que terminó siendo una pesadilla.

Cuando llegaron a Bali, tan solo tenían billete de ida, no tenían seguro, ni hotel, ni vehículo. "Yo estoy embarazada y queríamos un seguro, fue allí cuando nos dimos cuenta de que no lo teníamos", nos cuenta Cristina.

Aunque la luna de miel estaba prevista del 6 al 22 de octubre, decidieron cogerse un vuelo el día 15. "Era todo el rato improvisando, nos enviaba las cosas a última hora, los hoteles no sabían nada de nosotros...", señalan.

Al ver que les habían engañado, Cristina y Sandro comenzaron a recabar información de más afectados. Resulta que no son los únicos que han sido víctimas de esta presunta estafa.

La empresa se ha declarado insolvente, aunque la dueña ha asegurado que asumirá las deudas ella misma, algo que por el momento no se ha cumplido. ¿Lograrán recuperar su dinero?