El Hormiguero vuelve a coronarse como el programa más visto: firma su mejor mes en más de un año

Antena 3 vuelve a conseguir los programas más vistos de la televisión en octubre, con El Hormiguero a la cabeza y mejorando su resultado frente a hace un año.

El programa presentado por Pablo Motos (15,9% y 1.905.000) vuelve a ser el programa más visto de la televisión y líder absoluto un mes más, mejorando incluso respecto a octubre del año pasado (+1,2 puntos) y es su mejor mes desde septiembre de 2024. Logra este mes la emisión más vista de entretenimiento (Isabel Preysler, 2.416.000), también la más vista de la temporada para el programa y el día que cumple 3.000 emisiones (27 octubre) consigue la mayor ventaja histórica con su competidor en la cadena pública, tanto en coincidencia (+6,8 puntos) como programa vs programa (+7,8). Cada noche, es visto por más de 4,2 millones de espectadores únicos

Pasapalabra (20,4% y 1.874.000) le sigue en el top, de nuevo líder absoluto y a +12,6 puntos sobre su principal competidor y +8 sobre la cadena pública. Logra su mejor octubre de los últimos tres años tras subir más de 4 puntos respecto al año pasado y consigue 3,5 millones de espectadores únicos

El 1% (16% y 1.185.000) se estrena arrollando en la noche del miércoles. Líder con su máxima cuota histórica, arrasa frente a sus rivales, a los que supera en +8 y +5,7 puntos y entre los Jóvenes con un 28,9%

La ruleta de la suerte (22% y 1,5 M) sigue imparable un mes más y firma su mejor octubre desde 2009, 16 años. Alcanza 66 meses consecutivos de liderazgo, a una ventaja sobre su competidor directo de +12,6 puntos. Más de 3,1 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también en el fin de semana (17,4% y 1.171.000) y lidera igualmente los sábados con La ruleta de la suerte noche (11,2% y 1.112.000)

Y ahora Sonsoles (10,3% y 744.000) vuelve a ser otro mes el magacín diario más visto de las privadas, líder nuevamente sobre su competidor (a +0,4 puntos). Cada día es visto por 3,4 millones de espectadores únicos

Cocina abierta de Karlos Arguiñano (17,2% y 790.000) sigue imbatible y lidera por 43º mes consecutivo con la mayor distancia sobre su principal adversario en un mes de octubre, +6,9 puntos

La Voz (14,1% y 1.152.000) continúa en la temporada como líder y el programa más visto de las noches de los viernes. Supera a sus competidores en +2,6 puntos y +6,4 puntos, con 3,5 millones de espectadores únicos