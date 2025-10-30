Antena 3 LogoAntena3
Anécdota

"Hizo un efecto boomerang y se vino contra mí": el incómodo momento que Dani Martín vivió en un baño en mitad de la selva

El cantante ha compartido con los espectadores del programa una historia que le ocurrió hace poco y que no tiene desperdicio.

"Hizo un efecto boomerang y se vino contra mí": el incómodo momento que Dani Martín vivió en un baño en mitad de la selva

Patri Bea
El Hormiguero ha cerrado su semana por todo lo alto con la visita de un gran amigo del programa. Dani Martín ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para presentar su nuevo tema y hablarnos de sus próximos proyectos profesionales.

Durante su entrevista, el cantante ha recordado una anécdota muy curiosa que le ocurrió recientemente rodando un documental en mitad de la selva en la frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil.

Dani tenía muchas ganas de ir al baño y cuando llegó a la habitación del hotel que compartía entró al baño e hizo lo que tenía que hacer tranquilamente. El problema llegó cuando se dio cuenta de que la cisterna no tenía agua.

La mejor idea que se le ocurrió al cantante en ese momento fue coger lo que había hecho con un trozo de papel para tirarlo por la ventana, pero, al lanzarlo, se dio cuenta de que... ¡había una mosquitera puesta! ¡Escucha la anécdota completa en el vídeo de arriba!

