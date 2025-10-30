Christopher Lloyd presume de "paella" en Madrid y los comentarios son peores que el arroz

Christopher Lloyd ha visitado España y acudió al programa El Hormiguero para presentar el reestreno de la que es, sin duda alguna, su película más emblemática. Y es que Regreso al futuro ha cumplido 40 años y el eterno Doc, a sus 87 años recién cumplidos, sigue tan carismático como siempre.

En su paso por la capital, el actor ha querido aprovechar para probar la gastronomía nacional y presumir de ello en redes sociales. Sin embargo, cometió lo que muchos están considerando un error: Pedir paella a nada menos que 350 kilómetros de su tierra original, Valencia.

En la instantánea que ha compartido en redes sociales, se le puede ver a punto de devorar el plato directamente de la paella, como manda la tradición (a falta de una cuchara de madera). Ahora bien, aunque en ningún momento indica que se trata de una paella valenciana como tal, no han sido pocos los que se han percatado que los ingredientes distan de los utilizados en las tierras levantinas.

"Paella en Madrid es como la piña en la pizza, una estafa", "Vivo en Madrid, pero nací en el Mediterráneo y te puedo decir que nunca comerás una buena paella en Madrid" o "Eso es arroz con cosas" son tan solo algunos de los comentarios en la publicación.

Estas críticas, siempre con un tono afectuoso, provienen en su gran parte de cuentas españolas. Mientras que, las que son de fuera del país, demuestran efectivamente que todavía les falta mucho por conocer de nuestra tierra.

"Paella es un plato mayoritariamente catalán", le comentan en la red social X: Casi, pero no. Otros prefirieron mostrar sus propias recetas que, en este caso es indiscutible, de paella tienen el recipiente.

Lloyd no ha respondido a ninguno de los comentarios y, con total probabilidad, se llevaría un muy buen recuerdo de su experiencia en la capital.

Afortunadamente, hablamos del mismísimo Doc. Por lo que, si su experiencia gastronómica no hubiera sido la ideal, solo tendría que subirse al DeLorian, retroceder en el tiempo y listo: Valencia le esperaría con los brazos abiertos.