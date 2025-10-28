Conocemos a Íñigo, el hijo de Roberto Brasero que ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles

Roberto Brasero es ya un rostro muy conocido de Antena 3. Sus partes meteorológicos se han colado en nuestras televisiones para quedarse, pero pocas veces nos ha dejado entrar en su faceta más personal.

El hombre del tiempo de Antena 3 tiene cuatro hijos que son la alegría de su vida y que son fruto de su matrimonio con Beatriz Francisca Pardow Lorenzo.

Hoy, Brasero ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles con su hijo Íñigo. "Ha sacado rizos como los míos y el color de su madre", ha afirmado Roberto Brasero. ¡Dale al play para verle!