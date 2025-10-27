Antena 3 LogoAntena3
María José Nieto, tras indemnizar a María José Cantudo: "He pagado hasta los céntimos, hay gente que no perdona ni eso"

La guerra de acusaciones entre María José Nieto y la Cantudo llega a su fin. En Y ahora Sonsoles hablamos con María José Nieto después de pagar una indemnización de 115.000 euros por difamación.

La guerra entre María José Nieto y María José Cantudo se ha alargado durante tres décadas. Finalmente, la Cantudo ha ganado el juicio contra María José Nieto, que ha pagado una indemnización de 115.000 euros por difamación, calumnias e intromisión al honor.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con María José Nieto, tras perder la batalla contra la Cantudo. Esta se ha mostrado en desacuerdo ante lo que considera un veredicto desproporcionado.

La casa de María José Nieto salió a subasta, un momento crítico en el que pensó que se quedaría sin un techo bajo el que vivir. "Yo nunca llegaría a intentar quitarle la casa a alguien", sostiene. Sin embargo, finalmente la subasta quedó desierta.

Hoy, María José Nieto asegura que ha aprendido a "respirar antes de hablar", pero lanza un dardo contra la Cantudo: "He pagado hasta los céntimos, hay gente que no perdona ni los céntimos".

Después de salvar su casa y saldar su deuda con María José Cantudo gracias al apoyo de los suyos, María José Nieto rompe su silencio. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado!

