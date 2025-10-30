El breakdance de Lucía Hoyos: acaba por los suelos bailando en La Pista

King África le pedía a Lucía Hoyos: “Salva a este equipo”. Tras las derrotas del cantante y de Rosa en La Pista, la actriz era la esperanza azul. Por su parte, Óscar Martínez aspiraba a completar el triplete naranja. Los dos han viajado musicalmente al año 1997 y un solo fragmento ha sido suficiente para que su duelo quedara resuelto, nada que ver con la presión que justo antes Roberto Leal les había puesto a Manu y a Rosa.

Lucía ha sido más rápida con el pulsador y, además, ha reconocido el tema a la primera. De hecho, se ha puesto a cantar con tanto flow que el presentador ha seguido las instrucciones que le daban por el pinganillo: “Nos valdría”. ¡Pleno de cinco segundos para el equipo azul!

La actriz no se ha quedado sentada con la música. Ha convertido el plató en una gran discoteca y hasta ha acabado por los suelos con movimientos de breakdance. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!