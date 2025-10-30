La cámara oculta más emotiva: Dani Martín sorprende a alguno de sus mayores fans

La visita de Dani Martín a El Hormiguero ha sido un derroche de naturalidad y energía. Entre risas y confidencias, el cantante ha mostrado su lado más sincero y divertido.

Antes de concluir la entrevista, Pablo Motos ha querido mostrar la entrañable cámara oculta con la que el invitado ha sorprendido a algunos de sus mayores fans. Dani ha interpretado el papel de un conductor de tuc tuc y, cuando menos se lo esperaban los 'turistas', se ha deshecho de su disfraz.

El artista ha dejado boquiabiertos a sus seguidores dándoles una sorpresa que no olvidarán jamás. ¡Dale a play y no te pierdas este increíble momentazo!