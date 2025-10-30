Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Inolvidable

La cámara oculta más emotiva: Dani Martín sorprende a alguno de sus mayores fans

El cantante se ha disfrazado para dar una sorpresa a alguno de sus mayores oyentes más fieles.

La cámara oculta más emotiva: Dani Martín sorprende a alguno de sus mayores fans

Publicidad

La visita de Dani Martín a El Hormiguero ha sido un derroche de naturalidad y energía. Entre risas y confidencias, el cantante ha mostrado su lado más sincero y divertido.

Antes de concluir la entrevista, Pablo Motos ha querido mostrar la entrañable cámara oculta con la que el invitado ha sorprendido a algunos de sus mayores fans. Dani ha interpretado el papel de un conductor de tuc tuc y, cuando menos se lo esperaban los 'turistas', se ha deshecho de su disfraz.

El artista ha dejado boquiabiertos a sus seguidores dándoles una sorpresa que no olvidarán jamás. ¡Dale a play y no te pierdas este increíble momentazo!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Disfruta de la entrevista completa a Dani Martín en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Dani Martín en El Hormiguero

La cámara oculta más emotiva: Dani Martín sorprende a alguno de sus mayores fans

La cámara oculta más emotiva: Dani Martín sorprende a alguno de sus mayores fans

"Hizo un efecto boomerang y se vino contra mí": el incómodo momento que Dani Martín vivió en un baño en mitad de la selva

"Hizo un efecto boomerang y se vino contra mí": el incómodo momento que Dani Martín vivió en un baño en mitad de la selva

La anécdota más surrealista de Dani Martín en una gira: "Mear en una furgoneta no es fácil"
Desternillante

La anécdota más surrealista de Dani Martín en una gira: "Mear en una furgoneta no es fácil"

Javier Cámara, William Levy, Paula Echevarría, Sergio Dalma y Juan del Val, próximos invitados de El Hormiguero
¡Bienvenidos!

Javier Cámara, William Levy, Paula Echevarría, Sergio Dalma y Juan del Val, próximos invitados de El Hormiguero

¡Gol de Rosa en el último segundo! Giro de guion inesperado en El Rosco más tenso
El Rosco | 30 de octubre

¡Gol de Rosa en el último segundo! Giro de guion inesperado en El Rosco más tenso

Manu y Rosa han protagonizado un duelo largo y lleno de suspense, luchando por un bote de 2.320.000 euros.

El breakdance de Lucía Hoyos: acaba por los suelos bailando en La Pista
Mejores momentos | 30 de octubre

El breakdance de Lucía Hoyos: acaba por los suelos bailando en La Pista

La actriz ha conseguido un pleno que ha compensado las derrotas de King África y Rosa por parte del equipo azul.

El “disgusto” de Roberto Leal con Manu y Rosa por culpa de Alejandro Sanz

El “disgusto” de Roberto Leal con Manu y Rosa por culpa de Alejandro Sanz

La ‘traición’ de Lucía Hoyos a Manu al cambiar de bando en Pasapalabra: “Me está cayendo de mal”

La ‘traición’ de Lucía Hoyos a Manu al cambiar de bando en Pasapalabra: “Me está cayendo de mal”

El emotivo mensaje de ánimo de Manu y Rosa para Kevin, víctima de los nervios en la Silla Azul

El emotivo mensaje de ánimo de Manu y Rosa para Kevin, víctima de los nervios en la Silla Azul

Publicidad