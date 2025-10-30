Antena 3 LogoAntena3
Ana Obregón, sobre la publicación de las memorias del rey emérito: "Le veo como un abuelo que quiere ver a su hijo y a sus nietas"

Las memorias del monarca están a punto de ver la luz primero en Francia. En Y ahora Sonsoles te contamos todos los detalles sobre su relato más personal.

Juan Carlos I ha concedido varias entrevistas a la prensa francesa con motivo del lanzamiento de sus memorias, que se publicarán en Francia el próximo 5 de noviembre. En ellas repasa su papel como Jefe de Estado durante momentos decisivos de la historia reciente de España, así como su relación con los distintos miembros de su familia.

Su relato ha sido muy criticado por algunos, que creen que removerá el pasado y la polémica y no será fiel a su título, Reconciliación. Según Nacho Gay, la motivación del libro es volver a España habiéndose justificado.

Rey Juan Carlos I

Ana Obregón, que conoce bien a la Familia Real y concretamente a Juan Carlos I, ha asegurado que, más allá de la política y la polémica, ve sus memorias como un relato personal. "Le veo como un abuelo que quiere ver a su hijo y a sus nietas y ve que le queda poco tiempo", señala nuestra colaboradora, "yo le tengo cariño porque me ha ayudado en momentos muy difíciles".

Las memorias llegarán la próxima semana a Francia y en diciembre, a España. ¿Cómo sentará el relato del rey emérito en la Casa Real?

Ana Obregón, sobre la publicación de las memorias del rey emérito: "Le veo como un abuelo que quiere ver a su hijo y a sus nietas"

Quedan apenas unos días para el lanzamiento de las memorias del rey Juan Carlos I en Francia, de las que hemos podido conocer algunos detalles gracias a un periodista que ha entrevistado al monarca.

