¡Gol de Rosa en el último segundo! Giro de guion inesperado en El Rosco más tenso

El duelo entre Manu y Rosa en El Rosco podría haber acabado perfectamente en un empate a 21 aciertos en este programa de Pasapalabra. Sin embargo, ambos sabían que ese resultado no sería el definitivo. Los dos han contado con los ánimos del nuevo cuarteto de invitados, formado por Cósima Ramírez, Óscar Martínez, King África y Lucía Hoyos. En el caso de la actriz, ha cambiado de bando tras dos visitas ayudando al concursante madrileño y no ha dudado en traicionarle: “Me está cayendo de mal”.

Rosa ha comenzado la prueba por apenas tres segundos de ventaja. En realidad, tanto la coruñesa como Manu han llegado muy holgados de tiempo, lo suficiente como para realizar una táctica tranquila, pensar bien las respuestas y evitar fallos. La igualdad ha predominado durante la primera vuelta, con ligeras diferencias a favor del atril azul. De hecho, la concursante la ha completado antes con 20 aciertos.

Sin embargo, los dos concursantes han llegado al momento decisivo con empate a 21. Todo se ha decidido en los dos últimos segundos de cada atril, empezando por un fallo de Manu. Rosa, en su último segundo, ha arriesgado y ha acertado. Ha sido como uno de esos golazos definitivos en un gran partido, pues a su rival ya no le daba tiempo a obrar el milagro… ¡y aún así ha estado a punto de ocurrir! ¿Cómo? ¡No te lo pierdas en el vídeo!