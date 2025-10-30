Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 30 de octubre

¡Gol de Rosa en el último segundo! Giro de guion inesperado en El Rosco más tenso

Manu y Rosa han protagonizado un duelo largo y lleno de suspense, luchando por un bote de 2.320.000 euros.

¡Gol de Rosa en el último segundo! Giro de guion inesperado en El Rosco más tenso

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El duelo entre Manu y Rosa en El Rosco podría haber acabado perfectamente en un empate a 21 aciertos en este programa de Pasapalabra. Sin embargo, ambos sabían que ese resultado no sería el definitivo. Los dos han contado con los ánimos del nuevo cuarteto de invitados, formado por Cósima Ramírez, Óscar Martínez, King África y Lucía Hoyos. En el caso de la actriz, ha cambiado de bando tras dos visitas ayudando al concursante madrileño y no ha dudado en traicionarle: “Me está cayendo de mal”.

La ‘traición’ de Lucía Hoyos a Manu al cambiar de bando en Pasapalabra: “Me está cayendo de mal”

Rosa ha comenzado la prueba por apenas tres segundos de ventaja. En realidad, tanto la coruñesa como Manu han llegado muy holgados de tiempo, lo suficiente como para realizar una táctica tranquila, pensar bien las respuestas y evitar fallos. La igualdad ha predominado durante la primera vuelta, con ligeras diferencias a favor del atril azul. De hecho, la concursante la ha completado antes con 20 aciertos.

Sin embargo, los dos concursantes han llegado al momento decisivo con empate a 21. Todo se ha decidido en los dos últimos segundos de cada atril, empezando por un fallo de Manu. Rosa, en su último segundo, ha arriesgado y ha acertado. Ha sido como uno de esos golazos definitivos en un gran partido, pues a su rival ya no le daba tiempo a obrar el milagro… ¡y aún así ha estado a punto de ocurrir! ¿Cómo? ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

¡Gol de Rosa en el último segundo! Giro de guion inesperado en El Rosco más tenso

¡Gol de Rosa en el último segundo! Giro de guion inesperado en El Rosco más tenso

El breakdance de Lucía Hoyos: acaba por los suelos bailando en La Pista

El breakdance de Lucía Hoyos: acaba por los suelos bailando en La Pista

El “disgusto” de Roberto Leal con Manu y Rosa por culpa de Alejandro Sanz

El “disgusto” de Roberto Leal con Manu y Rosa por culpa de Alejandro Sanz

La ‘traición’ de Lucía Hoyos a Manu al cambiar de bando en Pasapalabra: “Me está cayendo de mal”
Mejores momentos | 30 de octubre

La ‘traición’ de Lucía Hoyos a Manu al cambiar de bando en Pasapalabra: “Me está cayendo de mal”

El emotivo mensaje de ánimo de Manu y Rosa para Kevin, víctima de los nervios en la Silla Azul
Mejores momentos | 30 de octubre

El emotivo mensaje de ánimo de Manu y Rosa para Kevin, víctima de los nervios en la Silla Azul

Este año los coaches han contado con novedades en sus sillas durante las audiciones
Audiciones

Botón del arrepentimiento y megabloqueo: así han usado los coaches sus nuevas herramientas en la primera fase de La Voz

Durante las Audiciones a ciegas, los coaches han tenido herramientas nuevas que les han ayudado a la hora de la elección de talents.

Pedro Rollán
En plató

Pedro Rollán, el presentador que enamoró a Lina Morgan en Hostal Royal Manzanares: "Tiene un apartado especial en mi corazón"

Debutó en televisión de la mano de Norma Duval, un proyecto que le abrió puertas a la interpretación y a convertirse en una de las estrellas de las 90. Sin embargo, Pedro Rollán desapareció de un día para otro y hoy conocemos qué ha sido de su vida desde entonces.

Ana Obregón

Ana Obregón, sobre la publicación de las memorias del rey emérito: "Le veo como un abuelo que quiere ver a su hijo y a sus nietas"

Pepita

El secreto de Pepita para llegar a los 106 años: "Me muevo todos los días y me río de la vida"

Luna de miel

La luna de miel de Cristina y Sandro, arruinada por una presunta estafa: "La mitad de las cosas no estaban pagadas"

Publicidad