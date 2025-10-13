Exclusiva
Irene Rosales, exmujer de Kiko Rivera, de nuevo ilusionada: "Es una relación que lleva fraguándose unos meses"
Tras poner fin a su matrimonio con Kiko Rivera, Irene Rosales vuelve a darle una oportunidad al amor. Nuestra colaboradora Lorena Vázquez nos cuenta todos los detalles sobre esta relación.
Irene Rosales vuelve a ilusionarse tras su divorcio con Kiko Rivera. La pareja lo anunciaba en redes sociales hace apenas unas semanas, después de 10 años de matrimonio.
Según nuestra colaboradora Lorena Vázquez, Irene estaría conociendo a Guillermo, un empresario sevillano de unos cuarenta años. "Tiene un perfil más bajo que el de Kiko Rivera", asegura, "es una persona anónima".
Ambos se habrían conocido antes de la separación de Irene Rosales con Kiko Rivera, aunque se desconoce la fecha en la que comenzaron a salir. "Es una relación que lleva fraguándose unos meses", señala.
Tras separar sus caminos, Irene Rosales y Kiko Rivera continúan cuidando de sus hijas y se abren a nuevos comienzos. ¿Estará Irene de nuevo enamorada? ¿Quién es la nueva ilusión de la ex de Kiko Rivera?
