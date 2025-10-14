La reacción de Irene Rosales cuando describen a su supuesto nuevo novio: "40 años, empresario, atractivo, simpático..."

Este lunes comenzábamos la semana con una sorprendente noticia: Irene Rosales podría estar de nuevo ilusionada...

A finales del mes de agosto, el famoso matrimonio decidía separarse. Una noticia que anunció en exclusiva la revista Semana y que, pocas horas después, era confirmada por los protagonistas. Primero era el Dj el que hacía uso de sus redes asegurando que no había sido una decisión fácil, y poco después, era Irene Rosales la que a través de Instagram ratifica las palabras de Kiko.

Irene Rosales y Kiko Rivera juntos | Gtres

Desde que se separaron, tanto Irene como Kiko se han mantenido discretos y no han hecho declaraciones a la prensa, a excepción de sus publicaciones en redes.

Y sobre lo que tampoco ha querido pronunciarse Irene ha sido sobre los últimos rumores que han surgido especulando con la posibilidad de que se haya vuelto a ilusionar. Según han publicado, la exnuera de Isabel Pantoja podría haber comenzado una relación con un chico que se llama Guillermo, con el que habría sido vista en las playas de Huelva.

Una información que la influencer no ha querido confirmar, pero no ha podido evitar sonreír cuando ha escuchado al periodista describiendo cómo es su supuesto nuevo amor: "40 años, empresario, atractivo, simpático...". En el vídeo de arriba te mostramos su reacción.