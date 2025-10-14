Antena 3 LogoAntena3
Hablamos con una amiga de Arantxa Sánchez Vicario: "El yate desapareció, se lo llevó Pep y no sabemos nada"

Después de ocho años de proceso judicial, parece que Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido Josep Santacana cerrarán el capítulo de su divorcio. Hoy, hablamos con una de las mejores amigas de la extenista, que nos cuenta cómo se prepara para el que será el juicio de su vida.

Ya hay fecha para en divorcio de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana ocho años después. Tras la demanda presentada por el empresario, la causa continúa abierta, pero parece que será en 2026 cuando finalmente se cerrará el divorcio más largo de la historia.

El conflicto gira en torno a más de 30 millones de euros que, repentinamente, desaparecen de las cuentas de Arantxa Sánchez Vicario. Esta aseguraba que era su exmarido quien gestionaba las cuentas, quien era condenado en 2024.

Será el próximo mes de mayo cuando conoceremos el desenlace de este divorcio, para el que Arantxa lleva ocho años preparándose. "Ella tiene ganas ya de que todo se resuelva ya y normalice su vida ya", advierte una amiga de la extenista.

Su amiga asegura que el dinero y el yate que se les embargó desaparecieron: "Ella no lo tiene, el yate desapareció, se lo llevó Pep y no sabemos nada".

La extenista estará cara a cara por última vez con su exmarido y por fin conoceremos qué fue del dinero que desapareció de un día para otro. ¡Dale al play para enterarte de todo!

