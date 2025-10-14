"Fue por papá": Uras se sincera como nunca y culpa a Timur de todas las desgracias de la familia

Bahar se ha confesado con su hijo Uras, diciéndose que es una mala madre y que la huida de Umay es por su culpa. “Dice que soy una egoísta. Que lo he arruinado todo”, ha lamentado, sintiéndose más impotente que nunca.

Pero Uras le ha dado la vuelta a la situación. Le ha explicado que, precisamente por ser una madre estupenda, todos se aprovechan de ella. “Siempre eres la que se sacrifica... Y cuando tenemos un problema que no sabemos resolver, descargamos contra ti toda nuestra ira”, le ha confesado.

Uras le ha asegurado a su madre que el verdadero origen de todos sus problemas, incluida la infelicidad de Umay, es Timur. “Fue por papá. Él es quien ha complicado las cosas en nuestras vidas. Pero como no podemos hacerle frente, lo pagamos contigo. Tú siempre has sido nuestro escudo. Él no nos ha escuchado jamás”.

Lo que Uras y Bahar no saben es que, escondido, Timur lo ha estado escuchando todo y se ha marchado roto de dolor.