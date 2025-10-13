Nos lo cuenta
Sofía trabaja en Madrid, pero vive en Valladolid: "Voy y vuelvo todos los días para ahorrar en alquiler"
Cada día, Sofía se hace más de 200 kilómetros para ir a trabajar. Pese a que gasta dinero en transporte y pierde unas tres horas en el trayecto, asegura que vale la pena porque los pisos en Madrid son muy caros.
Los precios desorbitados de los alquileres en Madrid ha obligado a muchos a vivir a caballo entre su trabajo en la capital y su casa en una provincia diferente. Es el caso de Sofía, que trabaja en Madrid, pero vive en Valladolid.
Desde 2022, Sofía dedica cuatro horas de su día al transporte. Se levanta a las 6:30 de la mañana para coger el AVE y, una vez en Madrid, coge un cercanías hasta su oficina. "Un día bueno tardo 1 hora y 45 minutos", nos cuenta.
Pese a que al principio se le hacía duro, ahora se ha acostumbrado y asegura que vale la pena vivir en Valladolid. Además de ahorrar en alquiler, apuesta por una casa mejor y por la calidad de vida. "La vida que tengo en Valladolid es impensable para alguien de 28 años en Madrid".
Como ella, son miles las personas que viven a cientos de kilómetros de la capital, en ciudades dormitorio o, como Sofía, provincias dormitorio. ¡Dale al play para escucharla!
