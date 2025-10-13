Antena 3 LogoAntena3
Sofía trabaja en Madrid, pero vive en Valladolid: "Voy y vuelvo todos los días para ahorrar en alquiler"

Cada día, Sofía se hace más de 200 kilómetros para ir a trabajar. Pese a que gasta dinero en transporte y pierde unas tres horas en el trayecto, asegura que vale la pena porque los pisos en Madrid son muy caros.

Los precios desorbitados de los alquileres en Madrid ha obligado a muchos a vivir a caballo entre su trabajo en la capital y su casa en una provincia diferente. Es el caso de Sofía, que trabaja en Madrid, pero vive en Valladolid.

Desde 2022, Sofía dedica cuatro horas de su día al transporte. Se levanta a las 6:30 de la mañana para coger el AVE y, una vez en Madrid, coge un cercanías hasta su oficina. "Un día bueno tardo 1 hora y 45 minutos", nos cuenta.

Pese a que al principio se le hacía duro, ahora se ha acostumbrado y asegura que vale la pena vivir en Valladolid. Además de ahorrar en alquiler, apuesta por una casa mejor y por la calidad de vida. "La vida que tengo en Valladolid es impensable para alguien de 28 años en Madrid".

Como ella, son miles las personas que viven a cientos de kilómetros de la capital, en ciudades dormitorio o, como Sofía, provincias dormitorio. ¡Dale al play para escucharla!

Irene Rosales, exmujer de Kiko Rivera, de nuevo ilusionada: "Es una relación que lleva fraguándose unos meses"

El motivo de la repentina retirada de Morante de la Puebla: "No se podía reajustar su tratamiento si estaba en activo"

Lorena Vázquez: "La relación entre Andy y Lucas es prácticamente inexistente, hacían las pruebas de sonido por separado"

El cantante que ha demandado a los Rolling Stones por plagio: "Ellos dicen que son casualidades sonoras de estilo"

Despedida durante su baja laboral tras el ataque de un perro: "Alegaron un hurto y no me dieron tiempo ni a defenderme"

Isabel es veterinaria y sufrió el ataque de un perro durante su jornada laboral. Las mordeduras eran tan complicadas que le dieron la baja y, antes de reincorporarse, la despidieron del trabajo.

Rafael cobra el doble como camarero en Alemania que como médico en España: "Gano más que mis compañeros que se quedaron"

Muchos jóvenes, como Rafael, se ven obligados a irse al extranjero para ganar más dinero. En su caso, compagina varios empleos con sus estudios de médico, llegando a ganar el doble de lo que cobraría ejerciendo su profesión en nuestro país.

Encuentran el cuerpo de un vecino que llevaba 15 años muerto: "Pensábamos que estaba en una residencia"

La denuncia de una vecina de Gandía tras la inundación de su casa y su coche por la DANA: "¿Y ahora esto quién lo paga?"

De la improvisación de Yatra a la historia de la canción de Pablo a Malú: revive los momentos más virales de La Voz

