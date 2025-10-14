Gabriel le confiesa a María su plan para destruir para siempre a Perfumerías De la Reina: “La caldera explotará”

Gabriel está dispuesto a todo para acabar con la fábrica. El abogado le cuenta a María su arriesgado y malvado plan para destruir a los De la Reina: que explote la caldera.

El abogado subirá la presión y temperatura hasta un nivel peligroso hasta que se explote y se produzca un destrozo enorme.

Entonces se tendrá que parar la producción y tendrá que arreglar la caldera lo que supondría mucho dinero y los accionistas no podrán asumir. En ese momento estará Brossard en escena para rescatar a la empresa.

María se queda muy preocupada. Es muy peligroso alguien podría resultar herido o algo mucho peor…

Gabriel le asegura que eso no va a pasar porque “el accidente” será por la noche. “Solo habrá daños materiales, no soy tan inconsciente”, le dice el abogado argumentando que será el golpe definitivo a la fábrica.

¿Llevará Gabriel a cabo su venganza o María podrá detenerlo antes de que sea demasiado tarde?