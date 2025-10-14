Antena 3 LogoAntena3
El tío de uno de los rehenes de Hamás cuenta las torturas de los cautivos: "Al ser liberado uno de ellos solo quería que le diera la luz"

El acuerdo de paz entre Israel y Hamás deja las primeras estampas de rehenes liberados por el grupo terrorista. El tío de uno de ellos detalla el trato vejatorio al que fueron sometidos.

Reencuentro con rehenes.

Ricardo Grichener es tío de uno de los rehenes liberados por Hamas el pasado mes de febrero. Cuenta que ayer vivió junto a su familia un gran día de celebración con la liberación de otros de los secuestrados, entre ellos varios amigos de su sobrino.

Cuenta que el estado de los rehenes liberados es por el momento muy delicado. Estamos hablando de personas que han estado 2 años casi sin comer. "Volvieron muy flacos, parte de ellos tienen problemas", explica.

Tiene puestas muchas esperanzas en que los rehenes se recuperen pronto pero sabe que esto les va a llevar mucho tiempo.

"Queremos mirar hacia ese camino de paz que ha abierto Donald Trump"

La sociedad israelí aún está a la espera de que se entreguen los 24 cuerpos de cautivos, ayer solo se entregaron 4. Un parte fundamental del acuerdo para Israel.

Sostiene Grichener que en este tiempo los retenidos han estado soportando torturas y golpes y han pasado mucho tiempo sin comer y sin luz. "Uno de ellos al ser liberado lo que más quería era poder ver luz", relata.

Como muchos otros israelíes Grichener quiere mirar al futuro y hacia el camino de esa paz que Trump ha conseguido para todos.

