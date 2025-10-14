Exclusiva
Xabi San Martín, miembro de La Oreja de Van Gogh: "Dentro de poquito sabréis, no depende de nosotros"
Hablamos con el tecladista y compositor del grupo después de anunciarse la supuesta marcha de Pablo Benegas de La Oreja de Van Gogh y la posible vuelta de Amaia Montero. ¿Cómo afronta el resto de miembros estas noticias?
Justo un año exacto después de que La Oreja de Van Gogh anunciara la polémica marcha de Leire Martínez, el grupo comienza a dar pistas de un próximo movimiento. En redes sociales, publican una foto en blanco, al igual que la web de La Oreja de Van Gogh, que también se ha fundido a blanco.
Estos desconcertantes movimientos vienen acompañados de dos anuncios: la marcha del grupo de Pablo Benegas que desvelaba Cadena 100 esta mañana y la posible vuelta de Amaia Montero. Esta última parece no haber sentado bien a parte del público, que critica la forma de despedir a Leire y la elección de anunciar el nuevo proyecto justo un año después.
Ante la polémica, en Y ahora Sonsoles hemos hablado con Xabier San Martín, compositor y tecladista del grupo. "Dentro de poquito hablaremos, no depende de nosotros", nos cuenta, "ahora estamos con papeleo".
Cuando se le pregunta a Xabi sobre la marcha de Pablo Benegas y la posible vuelta de Amaia, este decide guardar silencio. "Hemos oído tantísimas cosas...", advierte.
La polémica continúa envolviendo a La Oreja de Van Gogh, que parece querer reescribir su historia en una página en blanco. ¡Dale al play para escuchar a Xabi San Martín!
