Xabi San Martín, miembro de La Oreja de Van Gogh: "Dentro de poquito sabréis, no depende de nosotros"

Justo un año exacto después de que La Oreja de Van Gogh anunciara la polémica marcha de Leire Martínez, el grupo comienza a dar pistas de un próximo movimiento. En redes sociales, publican una foto en blanco, al igual que la web de La Oreja de Van Gogh, que también se ha fundido a blanco.

Estos desconcertantes movimientos vienen acompañados de dos anuncios: la marcha del grupo de Pablo Benegas que desvelaba Cadena 100 esta mañana y la posible vuelta de Amaia Montero. Esta última parece no haber sentado bien a parte del público, que critica la forma de despedir a Leire y la elección de anunciar el nuevo proyecto justo un año después.

Ante la polémica, en Y ahora Sonsoles hemos hablado con Xabier San Martín, compositor y tecladista del grupo. "Dentro de poquito hablaremos, no depende de nosotros", nos cuenta, "ahora estamos con papeleo".

Cuando se le pregunta a Xabi sobre la marcha de Pablo Benegas y la posible vuelta de Amaia, este decide guardar silencio. "Hemos oído tantísimas cosas...", advierte.

La polémica continúa envolviendo a La Oreja de Van Gogh, que parece querer reescribir su historia en una página en blanco. ¡Dale al play para escuchar a Xabi San Martín!

