Susanna Griso cuenta cómo afronta las críticas: "Me importa poco"

Susanna Griso ha llenado El Hormiguero de elegancia, serenidad y carisma. La periodista ha compartido reflexiones sobre su trayectoria y su forma de ver la actualidad, mostrando la cercanía y el sentido del humor que la caracterizan.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por las críticas que sufre a raíz de cubrir información política. Según ha contado, el "hooliganismo político" está haciendo mucho daño, pero ella ha dicho que no le afecta en absoluto.

Tal y como ha asegurado, cree que hay cosas que son de sentido común y no siente ningún pudor en expresar su opinión. De hecho, también ha desvelado cómo decidió finalmente adentrarse en el mundo del periodismo afirmando que hay que tener "piel de rinoceronte". ¡Imperdible!