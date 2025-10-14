En El Hormiguero
Susanna Griso cuenta cómo afronta las críticas: "Me importa poco"
La periodista ha desvelado cómo lidia ella con las campañas de desacreditación que sufre por culpa de cubrir información política.
Susanna Griso ha llenado El Hormiguero de elegancia, serenidad y carisma. La periodista ha compartido reflexiones sobre su trayectoria y su forma de ver la actualidad, mostrando la cercanía y el sentido del humor que la caracterizan.
En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por las críticas que sufre a raíz de cubrir información política. Según ha contado, el "hooliganismo político" está haciendo mucho daño, pero ella ha dicho que no le afecta en absoluto.
Tal y como ha asegurado, cree que hay cosas que son de sentido común y no siente ningún pudor en expresar su opinión. De hecho, también ha desvelado cómo decidió finalmente adentrarse en el mundo del periodismo afirmando que hay que tener "piel de rinoceronte". ¡Imperdible!
