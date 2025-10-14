Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

Susanna Griso cuenta cómo afronta las críticas: "Me importa poco"

La periodista ha desvelado cómo lidia ella con las campañas de desacreditación que sufre por culpa de cubrir información política.

Susanna Griso cuenta cómo afronta las críticas: "Me importa poco"

Publicidad

Susanna Griso ha llenado El Hormiguero de elegancia, serenidad y carisma. La periodista ha compartido reflexiones sobre su trayectoria y su forma de ver la actualidad, mostrando la cercanía y el sentido del humor que la caracterizan.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por las críticas que sufre a raíz de cubrir información política. Según ha contado, el "hooliganismo político" está haciendo mucho daño, pero ella ha dicho que no le afecta en absoluto.

Tal y como ha asegurado, cree que hay cosas que son de sentido común y no siente ningún pudor en expresar su opinión. De hecho, también ha desvelado cómo decidió finalmente adentrarse en el mundo del periodismo afirmando que hay que tener "piel de rinoceronte". ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Susanna Griso, sobre los sodeos del CIS: "Siempre sobrestima a la izquierda, es más que un sesgo, es casi una obsesión"

Susanna Griso, sobre los sondeos del CIS: "Siempre sobrestima a la izquierda, es más que un sesgo, es casi una obsesión"

Susanna Griso recuerda su entrevista más emotiva a Javier Lambán: "Fue muy dura"

Susanna Griso recuerda su entrevista más emotiva a Javier Lambán: "Fue muy dura"

Susanna Griso

Susanna Griso revela en El Hormiguero que le encantaría entrevistar a la Infanta Leonor: “Me gustaría conocer sus valores”

Susanna Griso cuenta cómo afronta las críticas: "Me importa poco"
En El Hormiguero

Susanna Griso cuenta cómo afronta las críticas: "Me importa poco"

Rosa hace un Rosco exprés de 22 aciertos: ¿funcionará su estrategia rápida contra Manu?
El Rosco | 14 de octubre

Rosa hace un Rosco exprés de 22 aciertos: ¿funcionará su estrategia rápida contra Manu?

Rosa confiesa que estuvo a punto de no concursar en Pasapalabra: “Me convencieron”
Mejores momentos | 14 de octubre

Rosa confiesa que estuvo a punto de no concursar en Pasapalabra: “Me convencieron”

La concursante coruñesa ha explicado el papel clave que desempeñaron dos personas de su familia para que cambiara de opinión y se decidiera a dar el paso.

Manu revela su afición precoz a Pasapalabra: “Desde que tengo conciencia, con 4 o 5 años”
Mejores momentos | 14 de octubre

Manu revela su afición precoz a Pasapalabra: “Desde que tengo conciencia, con 4 o 5 años”

Roberto Leal, justo antes de El Rosco, ha cambiado el guion para preguntar al concursante en qué momento se decidió a presentarse al programa.

La gesta de Manu que Roberto Leal celebra como si fuera el bote de Pasapalabra: “Algo está cambiando”

La gesta de Manu que Roberto Leal celebra como si fuera el bote de Pasapalabra: “Algo está cambiando”

El insólito vínculo entre Ricardo Gómez y Manu: “Compartieron algo en el pasado”

El insólito vínculo entre Ricardo Gómez y Manu: “Compartieron algo en el pasado”

Arantxa Sánchez Vicario

Hablamos con una amiga de Arantxa Sánchez Vicario: "El yate desapareció, se lo llevó Pep y no sabemos nada"

Publicidad