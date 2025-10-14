La gesta de Manu que Roberto Leal celebra como si fuera el bote de Pasapalabra: “Algo está cambiando”

Manu mantiene a los espectadores pegados a la televisión. Por una parte, está su apasionante duelo en El Rosco junto a Rosa. Por la otra, dos récords que parecen a punto de caer. Por si fuera poco, últimamente está coincidiendo con invitados con quienes tiene mucho en común. Hace unos días, Natalia Sánchez destapó la “bonita historia de amor” que les une desde hace años gracias al teatro, y en este programa Ricardo Gómez ha revelado qué tienen en común en su pasado.

A todo esto hay que sumar pequeñas grandes gestas como la que ha ocurrido en La Pista, porque ha sido totalmente inesperada. Cuando Roberto ha revelado a los concursantes que la canción que les tocaba era del año 1967, ha bromeado con los murmullos del público: “Cómo os conoce”. Sin embargo, Manu ha callado bocas con un pleno como nunca ha hecho.

El presentador ha pedido que pincharan su plano: “No sé si salir corriendo, si ponerme de pie en la silla…, no ha pasado esto en 359 programas”. Lo cierto es que ha celebrado la victoria de Manu casi como si fuera el bote: “Algo está cambiando en Pasapalabra”. ¡Descubre en el vídeo qué ha pasado!