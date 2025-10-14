No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.
Datos ofrecidos por AEMET
Inestabilidad en el Mediterráneo
Termina el temporal 'Alice' en el Mediterráneo: el anuncio de César Gonzalo en una semana cálida y tranquila
Durante este martes aún podremos tener lluvias torrenciales en Baleares donde permanece el aviso de nivel naranja activo. Se mantiene la posibilidad de chubascos fuertes en Cataluña, Castellón y Aragón. En el resto predomina la calma, un martes con temperaturas que subirán ligeramente en el interior.
El temporal ‘Alice’ que tantos daños ha generado tiene las horas contadas. Tenemos por delante la última jornada donde aún podríamos tener lluvias torrenciales, en concreto es en las islas Baleares donde más preocupa la previsión. El aire frío en altura se mantendrá en el este del país, de forma que, aunque termine el temporal, las nubes y algunas lluvias, mucho más débiles, seguirán apareciendo en las costas del este.
Últimas horas de ‘Alice’
En este martes el riesgo importante por fuertes tormentas persiste en Baleares. Con aviso de nivel naranja activo en Mallorca y Menorca, por lluvias que se quedarán muy cerca de ser torrenciales, y que podrán acumular en solo una hora más de 50 litros por metro cuadrado. En nivel amarillo encontramos Ibiza y Formentera, Castellón, Cataluña, Teruel y Huesca. Regiones donde aún se podrán dar chubascos localmente fuertes de más de 20 litros/m² en una hora.
Tiempo tranquilo
En zonas de sierra del este, cordillera Cantábrica incluso en el sistema central podemos encontramos durante la tarde algunos chubascos débiles. Los cielos abiertos predominarán en el resto, según levanten las nubes de tipo bajo que las que hemos amanecido en Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. En el norte de Galicia, de cara la noche las nieblas podrán ser abundantes en Lugo. Mientras tanto los cielos nubosos se mantendrán en el norte de Canarias.
Cálida semanaEn este martes las temperaturas máximas ascienden ligeramente en el interior para añadir un par de grados a los valores de ayer. En cambio, bajarán en las costas del Cantábrico y de Andalucía. Los termómetros apenas van a variar durante lo que queda de semana, habrá que esperar para hacer el cambio de armario. Seguiremos con máximas de más de 30ºC en Badajoz, Sevilla, Córdoba y Ourense; y de 25ºC en Madrid, Zamora, Zaragoza, Lleida, Palma y Santa Cruz de Tenerife.
Revuelto en el este
Durante los próximos días predominarán los cielos abiertos, salvo en el este. En el mediterráneo los restos de la inestabilidad, permitirán que se mantengan los cielos nubosos. Incluso podrán darse algunas lluvias débiles, que no tendrán nada que ver con lo hemos vivido durante las últimas jornadas. Al debe queda la bajada de temperaturas y la vuelta de las lluvias por el oeste, ambas aún no se atisban en la predicción.
