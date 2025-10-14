Termina el temporal 'Alice' en el Mediterráneo: el anuncio de César Gonzalo en una semana cálida y tranquila

El temporal ‘Alice’ que tantos daños ha generado tiene las horas contadas. Tenemos por delante la última jornada donde aún podríamos tener lluvias torrenciales, en concreto es en las islas Baleares donde más preocupa la previsión. El aire frío en altura se mantendrá en el este del país, de forma que, aunque termine el temporal, las nubes y algunas lluvias, mucho más débiles, seguirán apareciendo en las costas del este.

Últimas horas de ‘Alice’

En este martes el riesgo importante por fuertes tormentas persiste en Baleares. Con aviso de nivel naranja activo en Mallorca y Menorca, por lluvias que se quedarán muy cerca de ser torrenciales, y que podrán acumular en solo una hora más de 50 litros por metro cuadrado. En nivel amarillo encontramos Ibiza y Formentera, Castellón, Cataluña, Teruel y Huesca. Regiones donde aún se podrán dar chubascos localmente fuertes de más de 20 litros/m² en una hora.

Tiempo tranquilo

En zonas de sierra del este, cordillera Cantábrica incluso en el sistema central podemos encontramos durante la tarde algunos chubascos débiles. Los cielos abiertos predominarán en el resto, según levanten las nubes de tipo bajo que las que hemos amanecido en Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. En el norte de Galicia, de cara la noche las nieblas podrán ser abundantes en Lugo. Mientras tanto los cielos nubosos se mantendrán en el norte de Canarias.

Cálida semana

Revuelto en el este

En este martesen el interior para añadir un par de grados a los valores de ayer. En cambio, bajarán en las costas del Cantábrico y de Andalucía. Los termómetros apenas van a variar durante lo que queda de semana, habrá que esperar para hacer el cambio de armario. Seguiremos con máximas deen Badajoz, Sevilla, Córdoba y Ourense; y deen Madrid, Zamora, Zaragoza, Lleida, Palma y Santa Cruz de Tenerife.

Durante los próximos días predominarán los cielos abiertos, salvo en el este. En el mediterráneo los restos de la inestabilidad, permitirán que se mantengan los cielos nubosos. Incluso podrán darse algunas lluvias débiles, que no tendrán nada que ver con lo hemos vivido durante las últimas jornadas. Al debe queda la bajada de temperaturas y la vuelta de las lluvias por el oeste, ambas aún no se atisban en la predicción.

