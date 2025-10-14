Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Impresionante

Susanna Griso recuerda su entrevista más emotiva a Javier Lambán: "Fue muy dura"

La periodista hizo una de las últimas entrevistas al político que, pese a estar enfermo, se esforzó por sacarla adelante.

Susanna Griso recuerda su entrevista más emotiva a Javier Lambán: "Fue muy dura"

Publicidad

La visita de Susanna Griso a El Hormiguero ha dejado momentos llenos de sinceridad y complicidad. La presentadora ha hablado sobre su carrera y su día a día en televisión, conquistando al público con su naturalidad.

Esta vez, Pablo Motos ha querido saber cómo fue su última entrevista a Javier Lambán, expresidente de Aragón. El político socialista llevaba años sufriendo una enfermedad y, pese a que su estado de salud era complicado, se esforzó al máximo para atender a la periodista.

Susanna ha reconocido que ha sido uno de los momentos más complicados que ha vivido en su carrera, ha puesto en valor al miembro del PSOE y ha contado cómo y por qué decidió terminar con la entrevista.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Revive la entrevista completa a Susanna Griso en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Susanna Griso en El Hormiguero

Susanna Griso, sobre los sodeos del CIS: "Siempre sobrestima a la izquierda, es más que un sesgo, es casi una obsesión"

Susanna Griso, sobre los sondeos del CIS: "Siempre sobrestima a la izquierda, es más que un sesgo, es casi una obsesión"

Susanna Griso recuerda su entrevista más emotiva a Javier Lambán: "Fue muy dura"

Susanna Griso recuerda su entrevista más emotiva a Javier Lambán: "Fue muy dura"

Susanna Griso
Así lo cuenta

Susanna Griso revela en El Hormiguero que le encantaría entrevistar a la Infanta Leonor: “Me gustaría conocer sus valores”

Susanna Griso cuenta cómo afronta las críticas: "Me importa poco"
En El Hormiguero

Susanna Griso cuenta cómo afronta las críticas: "Me importa poco"

Rosa hace un Rosco exprés de 22 aciertos: ¿funcionará su estrategia rápida contra Manu?
El Rosco | 14 de octubre

Rosa hace un Rosco exprés de 22 aciertos: ¿funcionará su estrategia rápida contra Manu?

Sin pretenderlo realmente, a la concursante le ha salido una táctica con la que ha examinado a su rival con una gran remontada.

Rosa confiesa que estuvo a punto de no concursar en Pasapalabra: “Me convencieron”
Mejores momentos | 14 de octubre

Rosa confiesa que estuvo a punto de no concursar en Pasapalabra: “Me convencieron”

La concursante coruñesa ha explicado el papel clave que desempeñaron dos personas de su familia para que cambiara de opinión y se decidiera a dar el paso.

Manu revela su afición precoz a Pasapalabra: “Desde que tengo conciencia, con 4 o 5 años”

Manu revela su afición precoz a Pasapalabra: “Desde que tengo conciencia, con 4 o 5 años”

La gesta de Manu que Roberto Leal celebra como si fuera el bote de Pasapalabra: “Algo está cambiando”

La gesta de Manu que Roberto Leal celebra como si fuera el bote de Pasapalabra: “Algo está cambiando”

El insólito vínculo entre Ricardo Gómez y Manu: “Compartieron algo en el pasado”

El insólito vínculo entre Ricardo Gómez y Manu: “Compartieron algo en el pasado”

Publicidad