Susanna Griso recuerda su entrevista más emotiva a Javier Lambán: "Fue muy dura"

La visita de Susanna Griso a El Hormiguero ha dejado momentos llenos de sinceridad y complicidad. La presentadora ha hablado sobre su carrera y su día a día en televisión, conquistando al público con su naturalidad.

Esta vez, Pablo Motos ha querido saber cómo fue su última entrevista a Javier Lambán, expresidente de Aragón. El político socialista llevaba años sufriendo una enfermedad y, pese a que su estado de salud era complicado, se esforzó al máximo para atender a la periodista.

Susanna ha reconocido que ha sido uno de los momentos más complicados que ha vivido en su carrera, ha puesto en valor al miembro del PSOE y ha contado cómo y por qué decidió terminar con la entrevista.