Rosa confiesa que estuvo a punto de no concursar en Pasapalabra: “Me convencieron”

Detrás de cada concursante, hay una historia. Roberto Leal ha querido indagar en las de Manu y Rosa. De forma improvisada, justo al dar paso a El Rosco, ha cambiado su guion para hacerles una pregunta a los dos: en qué momento se les ocurrió presentarse a Pasapalabra. El madrileño ha respondido primero y ha sorprendido al revelar que fue un aficionado ya precoz: “Desde que tengo conciencia, con 4 o 5 años”.

En el caso de Rosa, ha reconocido que también es espectadora desde pequeña y que entonces ya decía: “Cuando sea mayor de edad, voy a ir a Pasapalabra”. Sin embargo, ese sueño se le fue olvidando con el tiempo: “La vida te va llevando por otros caminos y se me fue la idea”.

La pandemia supuso para ella un nuevo punto de inflexión. Veía el programa con su madre y con su hermana. Ellas se encargaron de volver a poner “la semillita” de ese sueño. Rosa insistía en descartarlo, pero esas dos personas fueron perseverantes. “Me convencieron”, ha confesado. ¡No te pierdas estas declaraciones en el vídeo!