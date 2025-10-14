Para 4 personas
Arguiñano: receta de magras con tomate y pisto, "todo un clásico de la cocina en Navarra"
Karlos Arguiñano reconoce que esta receta de magras con tomate y pisto es "un clásico de la cocina en Navarra, que ha causado sensación desde hace cientos de años".
Karlos Arguiñano propone esta receta de magras con tomate, un plato clásico de la cocina en Navarra, que ahora ya puedes hacer en casa. Sigue los pasos del cocinero y triunfa como él en la cocina.
Recuerda que al triturar los tomates perderán algo de color, pero no te preocupes ya que si pones la salsa de tomate a hervir recuperará su color original.
Ingredientes, para 4 personas
- 4 filetes de tapa de cerdo
- 1 loncha gruesa de jamón serrano (150 g)
- 1 k de tomate maduro
- 2 cebollas
- 1 calabacín
- 2 pimientos verdes
- 4 dientes de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Elaboración
Para la salsa de tomate, calienta una cazuela con 3-4 cucharadas de aceite. Pela 2 dientes de ajo y 1 cebolla, córtalos en dados e introdúcelos en la cazuela. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 10 minutos.
Lava los tomates, pélalos, trocéalos y añádelos a la cazuela. Cocina todo a fuego medio durante 25-30 minutos. Pasa los ingredientes al vaso americano y tritúralos bien hasta que consigas una salsa homogénea.
Para el pisto, pela 2 dientes de ajo, lamina y dóralos en una sartén con 3-4 cucharadas de aceite. Pela la otra cebolla, córtala en dados y agrégala.
Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 10 minutos. Retira el tallo y las semillas de los pimientos córtalos en dados e incorpóralos. Lava el calabacín, córtalo en dados y agrégalo. Mezcla bien y cocina los ingredientes a fuego medio durante 25-30 minutos.
Calienta una tartera con 4 cucharadas de aceite. Salpimienta los filetes de cerdo, introdúcelos en la tartera y fríelos durante 1 minuto por cada lado.
Corta la loncha de jamón en tiras, añádelas a la tartera y rehógalas brevemente. Vierte la salsa de tomate encima y cocina todo junto durante un par de minutos.
Reparte las magras en 4 platos y acompáñalas con el pisto. Decora los platos con unas hojas de perejil.
