Rosa hace un Rosco exprés de 22 aciertos: ¿funcionará su estrategia rápida contra Manu?

Visto y no visto, así ha sido este duelo entre Manu y Rosa en El Rosco, uno de los más breves entre los dos en Pasapalabra. Ninguno de los dos ha conquistado el bote de 2.248.000 euros, aunque sí han protagonizado un cara a cara de altísimo nivel. Además, en este programa se ha producido una gesta que Roberto Leal casi ha celebrado como tal: un pleno del madrileño en La Pista como nunca antes había hecho.

Tanto Manu como Rosa han comenzado la prueba dejando buenas sensaciones. A una jugada en el atril naranja con seis aciertos le ha seguido una en el azul con once letras seguidas. Rosa ha terminado la primera vuelta con 21 aciertos, ha sumado uno más en ese mismo turno y se ha plantado.

Probablemente sin pretender una táctica exprés, la coruñesa ha terminado su parte del Rosco de forma rápida y sin fallos. La estrategia ha sorprendido a Manu aún con 13 aciertos y por la S. A solas con Roberto Leal, su examen para evitar la Silla Azul era de nueve respuestas sin error. ¡Revive en el vídeo este gran duelo en El Rosco!