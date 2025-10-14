Antena 3 LogoAntena3
Revive la entrevista completa a Susanna Griso en El Hormiguero

La periodista ha hecho un repaso por su carrera para celebrar los 20 años de Espejo Público.

La periodista ha hecho un repaso por su carrera para celebrar los 20 años de Espejo Público.

La elegancia y la inteligencia de Susanna Griso han protagonizado su paso por El Hormiguero. La periodista ha dejado conversaciones llenas de humor, reflexión y cercanía, demostrando por qué es una de las figuras más queridas de la televisión.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre el casamiento de la periodista el próximo año. La invitada ha detallado cómo fue la pedida y ha contado cómo es enamorarse a los 50 años.

Susanna Griso

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por su capacidad para asumir las críticas. Cubrir información política no siempre es fácil y ella ha asegurado que gracias a su "piel de rinoceronte", no le afectan demasiado las campañas de desprestigio.

Además, Susanna ha hablado sobre su entrevista soñada. La periodista ha afirmado que le encantaría hablar con la Infanta Leonor y ha comentado que no entiende por qué la Casa Real está tan protegida de cara a los medios de comunicación.

También ha habido tiempo para la reflexión. La invitada ha recordado su entrevista más emotiva a Javier Lambán poco antes de su fallecimiento. La presentadora de Espejo Público ha relatado cómo fue aquel momento tan duro en el que la salud del expresidente de Aragón era ya muy débil.

Susanna Griso, sobre los sodeos del CIS: "Siempre sobrestima a la izquierda, es más que un sesgo, es casi una obsesión"

Susanna Griso recuerda su entrevista más emotiva a Javier Lambán: "Fue muy dura"

Susanna Griso revela en El Hormiguero que le encantaría entrevistar a la Infanta Leonor: “Me gustaría conocer sus valores”

Susanna Griso cuenta cómo afronta las críticas: "Me importa poco"
Susanna Griso cuenta cómo afronta las críticas: "Me importa poco"

