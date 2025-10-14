Susanna Griso, sobre los sondeos del CIS: "Siempre sobrestima a la izquierda, es más que un sesgo, es casi una obsesión"

La invitada de este martes en El HormigueroSusanna Griso. La presentadora de Espejo Público, que visita el programa por 11º vez ha hablado en el programa sobre la situación actual de la política española y la situación del Gobierno de Pedro Sánchez y la polarización.

Señala que "ahora el PSOE tiene clubs de fans" lo que lleva a actuar de forma "que no puedes criticar nada", aunque aclara que "no sólo ocurre con el PSOE", pero señala que "hay que criticar también a la oposición, pero sobre todo al que manda". "Hay cosas que cualquier persona tiene que criticar" como las "conversaciones entre Ábalos y Koldo".

La presentadora asegura que "le importa poco" las críticas que pueda recibir ya que ha "sufrido todo tipo de campañas, desde el chavismo hasta el independentismo". Asegura que para ser periodista "tienes que tener una piel de rinoceronte". "En el periodismo hay que ser durísimo. Hay que aguantar la crítica, y al final te endureces", asegura.

Respecto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que lo conoció hace años y que ha cambiado mucho desde entonces. "Antes era muy tímido, tenías que hacer un esfuerzo para oírlo", relata.

Sobre las encuestas electorales, fue tajante con su opinión: "El CIS de Tezanos siempre sobrestima a la izquierda". Según Griso, "se pretende trasladar a la opinión pública que Vox puede dar el 'sorpasso' al PP para movilizar al electorado de izquierdas".

Sobre su boda

Sobre su boda, ha señalado que ha "tenido que decir la fecha" ya que "la mayoría de invitados son periodistas" y "los periodistas no somos capaces de guardar muchos secretos", pero aun así señala que "se han portado bien" y que esta será en "la Costa Brava".

La periodista ha relatado a Pablo Motos como fue el momento de la pedida. Relata que se levantó " a las cinco de la mañana muy hiperactiva como siempre" y que se tomó su pastilla para el hipotiroidismo.

El día anterior su pareja le preguntó donde se sentaba por la mañana. A los veinte minutos sen sentó en la mesa con la excusa de "desayunar" algo muy raro a esas horas. "Se queda delante mientras leo los periódicos y a mi me incomoda un poco, levanto la taza y ahí estaba el anillo", cuenta.

Asegura que a esa edad "el amor es diferente". "Es un amor distinto, es un amor maduro., Tienes las ideas más claras", asegura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com