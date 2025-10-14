Alec Baldwin tiene un accidente y destroza el coche de su mujer: Hilaria reacciona al siniestro

Alec Baldwin ha visitado el Festival Internacional de Cine de los Hamptons junto a su hermano Stephen el lunes 13 de octubre. En el camino de vuelta, sufrió un accidente de coche y terminó chocanco contra un árbol. El vehículo quedó destrozado; pero, afortunadamente, ambos se encuentran bien.

El actor ha querido compartir su experiencia en redes sociales. "Mi hermano Stephen estaba de visita y pasamos el fin de semana en el festival de cine", comienza explicando para directamente comentar cómo fue el incidente en cuestión: "Esta mañana sufrí un accidente de coche porque un tipo me cortó el paso".

Todo parece estar relacionado con un "gran camión de basura"; concretamente, "un camión de basura del tamaño de una ballena: era el camión de la basura más grande que he visto nunca". Así, el actor "para evitar chocarlo", se precipitó "sobre un árbol gigante y destrocé el coche de mi mujer".

Baldwin no ha querido perder la oportunidad de disculparse públicamente ante su mujer: "Hilaria, te quiero más que a nada y estoy muy orgulloso de ti".

A pesar del susto y del estado en el que ha quedado el vehículo, el protagonista de 30 Rock ha dejado claro que "está bien" y que ahora solo quiere "visitar a mi familia en Los Ángeles". Todo ello agradeciendo a los agentes del departamento de policía de los Hamptons su intervención en el accidente.

De igual modo, Hilaria ha publicado en Instagram un vídeo en el que ha agradecido a sus seguidores el interés tras el incidente. "Nadie ha resultado herido y eso es lo más importante", comenta en la pieza.

Por el momento, no hay declaraciones oficiales de las autoridades respecto al evento. Sin embargo, lo que sí es seguro, es que todos los implicados se encuentran bien y todo parece quedar en una anécdota.

Alec Baldwin se prepara para su próxima película Hollywood Heist, ahora en posproducción. Mientras que su mujer, Hilaria, acaba de aparecer en el programa de televisión Bailando con las estrellas.