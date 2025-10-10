Los hosteleros pierden clientes por la subida de precios del menú del día: "Hay mucha gente que se va a comer al súper"

El menú del día de los bares salvaba a muchos, aunque cada vez más gente los reemplaza por los tuppers, la comida en casa o la preparada en el supermercado. El motivo: el aumento generalizado de los precios de los menús.

En los últimos dos años, los menús del día han subido un 8%. Marta es una de las hosteleras que se ha visto obligada a subir los precios de su menú, porque como todo está más caro, no tenía margen de beneficios.

Con la subida del menú, Marta ha notado una gran pérdida de clientes. "Hay muchos clientes que eran asiduos que han desaparecido, se van al súper", nos cuenta.

Pese a que siempre intentan contentar a sus clientes, asegura que debe ir en concordancia con los precios del mercado: "Es imposible mantenerlos si no hay volumen". ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo de arriba!