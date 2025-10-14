Antonio y Raúl denuncian que su padre murió por un conflicto de competencias administrativas entre ambulancias

Antonio falleció un día antes de cumplir 74 años, tras sufrir un accidente con su bicicleta en una zona en la frontera entre Alicante y Murcia. Fue precisamente este detalle el que, según sus hijos, hizo que no le atendieran a tiempo.

Pese a que Antonio tenía una ambulancia a tres minutos del lugar del accidente, en Beniel (Murcia), el golpe se produjo en la parte valenciana, por lo que le derivaron a una a 10 kilómetros de allí, en Orihuela (Alicante). En aquel momento comenzó una guerra por las competencias que hizo que no llegara la ambulancia hasta casi una hora más tarde.

Setenta minutos después de la primera llamada, Antonio llegó al hospital y falleció por una parada cardiorrespiratoria, algo que sus hijos Antonio y Raúl creen que se podría haber evitado si la ambulancia hubiera llegado antes. "Hemos consultado con médicos que dicen que si se le hubiera atendido antes, viviría", nos cuentan, "normalmente no es grave".

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Ahora, sus hijos quieren depurar responsabilidades y lograr que la muerte de su padre se juzgue como un homicidio imprudente: "Fue un conflicto de competencias administrativas, no sanitarias". ¿Se podría haber evitado la muerte de Antonio?

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.