Denuncia
Antonio y Raúl denuncian que su padre murió por un conflicto de competencias administrativas entre ambulancias
Su padre tuvo un accidente en una zona limítrofe entre Alicante y Murcia, por lo que los servicios de emergencia tardaron más de lo habitual en asignarle una ambulancia. Hoy, sus hijos denuncian que su muerte se podría haber evitado.
Antonio falleció un día antes de cumplir 74 años, tras sufrir un accidente con su bicicleta en una zona en la frontera entre Alicante y Murcia. Fue precisamente este detalle el que, según sus hijos, hizo que no le atendieran a tiempo.
Pese a que Antonio tenía una ambulancia a tres minutos del lugar del accidente, en Beniel (Murcia), el golpe se produjo en la parte valenciana, por lo que le derivaron a una a 10 kilómetros de allí, en Orihuela (Alicante). En aquel momento comenzó una guerra por las competencias que hizo que no llegara la ambulancia hasta casi una hora más tarde.
Setenta minutos después de la primera llamada, Antonio llegó al hospital y falleció por una parada cardiorrespiratoria, algo que sus hijos Antonio y Raúl creen que se podría haber evitado si la ambulancia hubiera llegado antes. "Hemos consultado con médicos que dicen que si se le hubiera atendido antes, viviría", nos cuentan, "normalmente no es grave".
Ahora, sus hijos quieren depurar responsabilidades y lograr que la muerte de su padre se juzgue como un homicidio imprudente: "Fue un conflicto de competencias administrativas, no sanitarias". ¿Se podría haber evitado la muerte de Antonio?
