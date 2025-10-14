Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Denuncia

Antonio y Raúl denuncian que su padre murió por un conflicto de competencias administrativas entre ambulancias

Su padre tuvo un accidente en una zona limítrofe entre Alicante y Murcia, por lo que los servicios de emergencia tardaron más de lo habitual en asignarle una ambulancia. Hoy, sus hijos denuncian que su muerte se podría haber evitado.

Antonio y Raúl denuncian que su padre murió porque la ambulancia tardó demasiado

Publicidad

Antonio falleció un día antes de cumplir 74 años, tras sufrir un accidente con su bicicleta en una zona en la frontera entre Alicante y Murcia. Fue precisamente este detalle el que, según sus hijos, hizo que no le atendieran a tiempo.

Pese a que Antonio tenía una ambulancia a tres minutos del lugar del accidente, en Beniel (Murcia), el golpe se produjo en la parte valenciana, por lo que le derivaron a una a 10 kilómetros de allí, en Orihuela (Alicante). En aquel momento comenzó una guerra por las competencias que hizo que no llegara la ambulancia hasta casi una hora más tarde.

Setenta minutos después de la primera llamada, Antonio llegó al hospital y falleció por una parada cardiorrespiratoria, algo que sus hijos Antonio y Raúl creen que se podría haber evitado si la ambulancia hubiera llegado antes. "Hemos consultado con médicos que dicen que si se le hubiera atendido antes, viviría", nos cuentan, "normalmente no es grave".

Client Challenge

Ahora, sus hijos quieren depurar responsabilidades y lograr que la muerte de su padre se juzgue como un homicidio imprudente: "Fue un conflicto de competencias administrativas, no sanitarias". ¿Se podría haber evitado la muerte de Antonio?

Client Challenge
Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Lorena Vázquez

La nueva ilusión de Irene Rosales habría tenido otras relaciones simultáneas: "Hay dos mujeres que están alucinadas"

La Oreja de Van Gogh

Xabi San Martín, miembro de La Oreja de Van Gogh: "Dentro de poquito sabréis, no depende de nosotros"

Antonio y Raúl denuncian que su padre murió porque la ambulancia tardó demasiado

Antonio y Raúl denuncian que su padre murió por un conflicto de competencias administrativas entre ambulancias

Blanca logra escapar de la DANA abriendo un agujero en la pared: "Fue una tromba de agua con nosotros dentro"
DANA Alice

Blanca logra escapar de la DANA abriendo un agujero en la pared: "Fue una tromba de agua con nosotros dentro"

Estafa
Estafa

Invierte todos los ahorros de su familia a escondidas y le estafan 40.000 euros: "Pinché en un anuncio de un banco falso"

Amenazada en el entierro de su marido
Nos lo cuenta

Marina, amenazada el día del entierro de su marido: "Nos dijeron que si no pagábamos, sacaban a toda mi familia del nicho"

A punto de enterrar a su marido, recibió una llamada que le decía que el contrato del nicho en el que estaban todos sus familiares había caducado: debía pagar 5.000 euros o sacarlos de allí. Sin embargo, Marina había pagado por un nicho a perpetuidad.

Silvia descubrió por Instagram que habían matado a su hijo
Denuncia

Silvia descubrió por Instagram que habían matado a su hijo: "Cuando vi la noticia, pensé que era la zona donde solía salir"

Su hijo falleció apuñalado por otro joven en una disputa entre grupos y Silvia lo descubrió por Internet. Cuando le comunicaron su muerte, Silvia ya conocía la noticia desde hacía seis horas.

Talent de La Voz

Los talents de la cuarta gala de La Voz reciben mensajes sorpresa de sus familias antes de su Audición

Españoles presos en Guinea

Habla el hermano de uno de los españoles encerrados en 'Black Beach', la cárcel de Guinea Ecuatorial, entre más peligrosas del Mundo

Subida cuotas autónomos indignados

La indignación de los autónomos ante la propuesta de subir sus cuotas: “Es un sablazo, el Gobierno está en una burbuja”

Publicidad