Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Jorge Fernández, el presentador que pasó de triunfar en las pasarelas a la televisión

El presentador más longevo de La ruleta de la suerte visita el plató para repasar una trayectoria de éxito, sus inicios y su vida más allá de la televisión.

Jorge Fernández

Jorge Fernández está a punto de cumplir 20 años al frente de La ruleta de la suerte, el concurso estrella de la televisión. Durante su carrera ha recibido el Premio Ondas y la Antena de Oro a mejor presentador, convirtiéndose en uno de los más famosos de nuestro país.

El programa que comenzó con el nombre de La ruleta de la fortuna y con Mayra Gómez Kemp al frente se ha convertido en su casa y Jorge ha sabido hacer de él un lenguaje propio. Hoy, sigue reuniendo a más de tres millones de espectadores cada día.

Pese a que ahora es uno de los presentadores de moda, hubo un tiempo en el que Jorge Fernández tuvo pánico a hablar con los medios. Ocurrió durante su etapa como modelo, cuando llegó a convertirse en Míster España en 1999.

Aunque Jorge Fernández jamás pensó que se convertiría en el presentador más longevo del concurso estrella de la televisión, hoy acompaña a millones de personas cada mediodía. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a las 17:00h en Antena 3!

