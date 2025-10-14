Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 14 de octubre

Manu revela su afición precoz a Pasapalabra: “Desde que tengo conciencia, con 4 o 5 años”

Roberto Leal, justo antes de El Rosco, ha cambiado el guion para preguntar al concursante en qué momento se decidió a presentarse al programa.

Manu revela su afición precoz a Pasapalabra: “Desde que tengo conciencia, con 4 o 5 años”

Alberto Mendo
Publicado:

El guion de Roberto Leal suele ser el mismo cada tarde cuando llega el momento de El Rosco. Tras charlar con los invitados, recuerda la cantidad acumulada en el bote y da paso al duelo directamente. Sin embargo, esta vez se ha detenido a charlar con los concursantes. Últimamente ha descubierto detalles inéditos de Manu y de Rosa. En este mismo programa, ha sabido qué tiene en común el madrileño con el actor Ricardo Gómez.

El insólito vínculo entre Ricardo Gómez y Manu: “Compartieron algo en el pasado”

Hay otra curiosidad que el presentador le ha preguntado: en qué momento se le ocurrió presentarse a Pasapalabra. Manu ha revelado que es un seguidor bastante precoz del concurso: “Desde que tengo conciencia, con 4 o 5 años”. Es decir, desde que sus inicios con Silvia Jato. “Vas creciendo, vas acertando cosas, te va interesando el mundo de la cultura… ¿y por qué no intentarlo?”, ha añadido.

Manu ha afirmado que empezó a interesarse por Pasapalabra “por cuenta propia”, pero que su familia también fue fundamental para dar el paso: “Sin ella, no estaría aquí”. ¡Revive este momento en el vídeo!

