Susanna Griso revela en El Hormiguero que le encantaría entrevistar a la Infanta Leonor: “Me gustaría conocer sus valores”

La periodista y presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, visitó El Hormiguero y dejó varios titulares durante su conversación con Pablo Motos. Tras hablar de su boda el año que viene y de su pedida de mano, uno de los más comentados fue su confesión de que le encantaría ser la primera en entrevistar a la Infanta Leonor.

Tanto ella como Pablo han lanzado la petición en el programa a la Casa Real. El presentador ha querido saber qué le preguntaría a la Infanta si le concediera su primera entrevista: “Le preguntaría por su visión del mundo", confiesa, sabiendo que la Infanta Leonor debe mantenerse neutral en política.

"Me consta que es una persona muy preparada, educada y muy buena estudiante. Me gustaría saber cuáles son sus valores”, contó la periodista en El Hormiguero.

Pablo Motos añadió que le gustaría preguntarle a Leonor “qué cosas de su edad no puede hacer por ser quien es”, una reflexión que Griso compartió con naturalidad: “Eso no tiene que ser fácil, tener una relación, o ir a la playa y que te hagan fotos”, señaló.

“Nos mandamos un mensaje de vez en cuando”: la relación de Susanna Griso con el Rey emérito

Durante la entrevista, Susanna también habló sobre su buena relación con el Rey eméritoDon Juan Carlos I, con quien mantiene un contacto cordial desde hace años. “Nos mandamos un mensaje de vez en cuando”, confesó la presentadora.

Entre risas, Griso recordó la última vez que intercambiaron mensajes, que fue precisamente mientras ella estaba en pleno directo en Espejo Público. Una anécdota que desató la curiosidad de los espectadores y que ella contó con naturalidad y humor.