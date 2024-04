Mochi, íntimo amigo de Silvia Tortosa sobre la herencia de la artista: "Dijo que se lo daría a las monjitas"

Silvia Tortosa es una actriz cuya vida real supera los argumentos de las novelas que interpretan. Su fallecimiento hace unos días ha dejado muchas incógnitas: desde su herencia hasta el aislamiento que sufrió los últimos meses de su vida.

"Yo la última vez que hablé con ella fue en noviembre y luego ya la llamé en diciembre para felicitarle las navidades y a mí ya no se me contestó. Y, es más, lo que más me extraña es que yo veía que alguien leía los mensajes del teléfono. Evidentemente, creo que ella debía tener a alguien que cogiera el teléfono", señala Santiago Escalante.

Prácticamente nadie tuvo contacto con la presentadora los días anteriores a su fallecimiento. La actriz estaba arropada por sus tres mejores amigos: Ana Congost, Tony Aliaga y Chema Marín. Según Tony: "Había nombrado a Carlos su tutor, pero cuando supo que le era infiel corrió a cambiarlo y nombró tutora a su amiga Ana Congost, que ha estado a su lado hasta el final".

El círculo más íntimo de Silvia Tortosa en el momento de su fallecimiento no incluía a algunos de sus amigos de toda la vida. Uno de ellos es Juan Erasmo Mochi, inseparable de la catalana desde la infancia y que ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles.

Las incógnitas del testamento de Silvia Tortosa

A pocos días de que se abra el testamento de Silvia Tortosa, las incógnitas sobre el reparto de su millonaria herencia siguen siendo un misterio. Vive los últimos meses de su vida rota de dolor y sin ganas de vivir tras la traición de su último marido.

Carlos Cánovas habría compartido su vida con otra mujer durante más de cuatro años, Marina Lozano, actriz a la que conoció a través de la propia Tortosa. Sin embargo, el productor hoy es legalmente su viudo, aunque estaban separados desde septiembre, y sería por tanto el mayor beneficiario del reparto.

¿Qué parte le corresponde a Carlos, aunque ella no lo deseara, si no se habían divorciado legalmente?