Chema Marín relata cómo vivió los últimos momentos junto a su amiga Silvia Tortosa: "Murió en nuestros brazos"

Chema Marín fue amigo de Silvia Tortosa durante casi 30 años. La actriz ha fallecido recientemente, y su amigo ha querido visitar el plató de Y ahora Sonsoles para recordar a la actriz, que padecía cáncer, algo que ella nunco supo.

Silvia llegó a la clínica para solo hacerse unas pruebas, y los médicos decidieron dejarla ingresada en el hospital y en una de ellas salió los tumores que tenía. "Todo fue rápido hasta que pasó lo que pasó", ha dicho.

Una experiencia que ha calificado como terrible porque de pronto empezó a caer hasta que tuvieron que sedarla. "A mi me llamaron solo para hablar con ella y me dijeron que le dijese cosas bonitas", ha explicado su amigo.

Silvia quería hablar pero no podía porque estaba con el oxígeno, ha contado su amigo. Los familiares de la actriz le contaron que la iban a sedar, y en ese momento, ha dicho, se volvió loco. "Cogimos un tren y nos presentamos en Barcelona", ha dicho.

Cuando llegaron, los doctores le dijeron que podían hablarle porque tenía una sedación muy leve, y tiene claro que ella les sintió en todo momento. Durante 14 horas no se separaron de la actriz, hasta que falleció en sus brazos.

Silvia Tortosa, ha contado Chema, tenía claro que quería pasar directamente del hospital al cementerio, pero cuando ocurrió todo tan repentinamente sus amigos no sabían qué hacer y no entendían que la actriz, siendo una artista como es, no pudiese ser despedida por la prensa y sus seguidores.

"La funeraria nos ofreció, antes de ir al cementerio, un par de horas para decirle adiós", ha dicho, por lo que accedieron con una serie de indicaciones para dejar abierto o cerrado el ataúd. "La sensación fue impresionante", ha asegurado, porque era una mezcla de Grace Kelly y Evita, ha explicado.