POLÉMICA
Manuel se queda solo en la comunión de su hijo por no dar alcohol: "Me preguntan directamente si va a haber barra libre"
Manuel se ha dado cuenta de cómo es la gente que le rodea después de que a un año vista nadie quiera ir a la comunión de su hijo porque no habrá alcohol.
Publicidad
Manuel y su mujer Irene han decidido que en la comunión de su hijo no va haber "ni gota de alcohol" una decisión que les ha hecho abrir los ojos respecto a la gente que les rodea.
Todavía queda un año para ese día pero algunos ya han declinado la invitación. Manuel e Irene tienen claro que ellos no beben y no le van a costear la borrachera a nadie.
Ahora, la pareja se ha dado cuenta de cómo son algunos de sus amigos. "Me preguntan directamente si va a haber barra libre", comenta Manuel.
Más Noticias
- Ayna Ziordia, campeona mundial de silbido: "He silbado en una película nominada al Oscar. Es mi instrumento de vida"
- El Ayuntamiento de Fuengirola quiere contratar detectives para controlar a sus funcionarios: "Lo que ha hecho es poner en jaque a todos los trabajadores municipales"
- Luis Antonio, afectado por una intoxicación alimentaria en un hotel de Torremolinos: "Tiene que ser por agua fecales, el aire acondicionado o las piscinas"
Él cuenta que es "adicto recuperado" y que por eso quiere evitar que haya bebidas alcohólicas en la celebración; "Yo he hecho un cambio en mi vida y no quiero". ¡Dale al play!
Publicidad