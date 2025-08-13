Antena 3 LogoAntena3
Manuel se queda solo en la comunión de su hijo por no dar alcohol: "Me preguntan directamente si va a haber barra libre"

Manuel se ha dado cuenta de cómo es la gente que le rodea después de que a un año vista nadie quiera ir a la comunión de su hijo porque no habrá alcohol.

Marta Requejo
Manuel y su mujer Irene han decidido que en la comunión de su hijo no va haber "ni gota de alcohol" una decisión que les ha hecho abrir los ojos respecto a la gente que les rodea.

Todavía queda un año para ese día pero algunos ya han declinado la invitación. Manuel e Irene tienen claro que ellos no beben y no le van a costear la borrachera a nadie.

Ahora, la pareja se ha dado cuenta de cómo son algunos de sus amigos. "Me preguntan directamente si va a haber barra libre", comenta Manuel.

Él cuenta que es "adicto recuperado" y que por eso quiere evitar que haya bebidas alcohólicas en la celebración; "Yo he hecho un cambio en mi vida y no quiero". ¡Dale al play!

POLÉMICA
POLÉMICA

¡Increíble! Jorge hace una apuesta en La ruleta de la suerte y la gana

¡Increíble! Jorge hace una apuesta en La ruleta de la suerte y la gana

