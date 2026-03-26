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Luis Garvía, economista, sobre las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno: "El bolsillo se va a aligerar"

El Gobierno ha aprobado en el Congreso el primer paquete de medidas del "escudo social" que pretende paliar los efectos del conflicto en Irán.

Luis Garvía

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La guerra en Irán comienza a generar reacciones a nivel mundial. En España, el Gobierno ha aprobado hoy el primero de los dos decretos impulsados para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas del conflicto.

El paquete de 80 medidas se basa en la creación de un "escudo social" ante el encarecimiento de los precios, en especial de los combustibles. El Gobierno ha dotado estas medidas con 5.000 millones de euros en ayudas directas.

Entre las medidas hay limitaciones al IVA de los carburantes, bajadas en impuestos indirectos o hidrocarburos. "Son buenas noticias dentro del desastre de guerra que estamos viviendo", afirma el economista Luis Garvía, "necesitábamos esto, que el Gobierno actuara rápido".

Acorde a estas medidas, también se reducirá hasta el 10% el IVA del gas natural, los pellets y la leña, al tiempo que se congelan los precios del butano. "El bolsillo se va a aligerar", asegura Garvía.

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