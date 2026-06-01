Ordenatriz desmiente trucos virales: ¿se puede limpiar la lavadora con limón y pasta de dientes?

Los trucos de limpieza que corren por internet no siempre dan resultados. Algunos llegan a ensuciar más y pueden poner nuestra salud y nuestra casa en peligro. Por eso, Ordenatriz nos trae algunas alternativas de limpieza.

Uno de los trucos más extendidos es el de el limón con pasta de dientes para limpiar la lavadora, algo que Ordenatriz ha desaconsejado rotundamente. En su lugar, podemos usar vinagre de limpieza para quitar el moho o dejar una toalla con lejía sobre la goma para limpiarla, siempre con la puerta abierta.

Otro truco viral es el de limpiar las ollas quemadas con lejía caliente, algo que puede ser muy peligroso. Por eso, Ordenatriz aconseja dejar vinagre y bicarbonato actuando durante toda la noche para limpiar las ollas.

Ordentriz advierte que no todo lo que vemos por internet es real y debemos usar trucos adecuados. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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