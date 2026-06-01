Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

LIMPIEZA

Ordenatriz desmiente trucos virales: ¿se puede limpiar la lavadora con limón y pasta de dientes?

Por internet circulan millones de trucos de limpieza que en realidad son ineficientes o, incluso, peligrosos. Hoy, Ordenatriz nos da alternativas seguras para limpiar lavadoras, vitrocerámicas y ollas quemadas.

Ordenatriz

Publicidad

Los trucos de limpieza que corren por internet no siempre dan resultados. Algunos llegan a ensuciar más y pueden poner nuestra salud y nuestra casa en peligro. Por eso, Ordenatriz nos trae algunas alternativas de limpieza.

Uno de los trucos más extendidos es el de el limón con pasta de dientes para limpiar la lavadora, algo que Ordenatriz ha desaconsejado rotundamente. En su lugar, podemos usar vinagre de limpieza para quitar el moho o dejar una toalla con lejía sobre la goma para limpiarla, siempre con la puerta abierta.

Otro truco viral es el de limpiar las ollas quemadas con lejía caliente, algo que puede ser muy peligroso. Por eso, Ordenatriz aconseja dejar vinagre y bicarbonato actuando durante toda la noche para limpiar las ollas.

Ordentriz advierte que no todo lo que vemos por internet es real y debemos usar trucos adecuados. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Josep Borrell

Josep Borrell, sobre su dimisión y la actual crisis del PSOE: "Contra viento y marea, el Gobierno va a seguir"

Antonio Orozco con Judith en La Voz Kids

Antonio Orozco, muy emocionado ante “la magia” de esta talent: "Nos ha llegado a todos"

Luces, cámaras... ¡y coordinación! Así se realiza una gala de Tu cara me suena

Luces, cámaras... ¡y coordinación! Así se realiza una gala de Tu cara me suena

Ordenatriz
LIMPIEZA

Ordenatriz desmiente trucos virales: ¿se puede limpiar la lavadora con limón y pasta de dientes?

Salvador Viada
CRISIS PSOE

La denuncia del exfiscal Salvador Viada sobre el acoso a la jueza del hermano de Pedro Sánchez: "Buscan debilidades y preguntan por los hijos"

Eduardo Rubiño, Paco Marhuenda
TENSIÓN POLÍTICA

Los reproches entre Rubiño (Más Madrid), Marhuenda, y Marcos de Quinto: "Sois los perritos falderos de Sánchez"

Los colaboradores de Espejo Público solo coincidían en la situación actual de crisis que atraviesa el PSOE. El político, el empresario y el periodista han intercambiado acusaciones a propósito de los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno.

Hugo en La Voz Kids
Mejores momentos | Audiciones 4

“¿Pero este niño de dónde lo han sacado?”: La energía de este talent conquista a los coaches

La personalidad de Hugo es única y los coaches se han quedado sin palabras al ver a este joven sobre el escenario.

Marta Sánchez

Esta noche visitará El Hormiguero la cantante madrileña: Marta Sánchez

El importante consejo de Àngel Llàcer a María Parrado: “No tengas miedo nunca”

El importante consejo de Àngel Llàcer a María Parrado: “No tengas miedo nunca”

Luis Fonsi en La Voz Kids

“Estoy flipando en colores”: Luis Fonsi, se quita el sombrero frente a este talent

Publicidad