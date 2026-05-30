El caso de la hija de Anabel Pantoja da un giro un año después: de sus diferentes versiones al señalamiento de David Rodríguez

El nombre de Anabel Pantoja vuelve a aparecer ligado a la investigación sobre las lesiones que sufrió su hija Alma. Cuando parecía que el caso había perdido atención mediática, un nuevo informeforense ha reactivado el interés alrededor de lo ocurrido con la menor.

El caso que estallaba hace un año

Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, fueron investigados hace un año por un presunto caso de maltrato infantil debido a las lesiones que presentaba su bebé. Los médicos del Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria informaron al Juzgado de Guardia sobre el estado del bebé cuando este ingresó de urgencia, lo que llevó a iniciar una investigación para determinar si las lesiones fueron un accidente.

Desde entonces y, aunque la investigación continuaba abierta, Anabel Pantoja y David Rodríguez hacían sus vidas con normalidad. Una paz que ahora, tras salir a la luz las conclusiones del informe forense, podría romperse.

El informe forense señala a David Rodríguez

El documento elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que ya ha sido entregado a la jueza, apunta a David Rodríguez como presunto responsable de las lesiones. Según las investigaciones, la bebé habría sufrido un "violento zarandeo" en el momento en el que él se encontraba solo con ella dentro del coche, mientras Anabel realizaba unas compras en un centro comercial.

El zarandeo, en el que insisten de carácter "violento", le habría provocado un derrame cerebral a Alma. Motivo por el que fue ingresada el 9 de enero de 2025.

Además del presunto origen de las lesiones, el informe repara en aspectos psicológicos de la pareja. Uno de los episodios que los peritos destacan fue un episodio de infidelidad por parte de David Rodríguez antes de que naciera su hija Alma.

"Evalúa su situación anímica y cómo estaba la pareja en ese momento", afirma Beatriz Cortázar. Probablemente fue el propio David el que contó el episodio de infidelidad cuando le preguntaron, algo que resultó destacable para determinar en qué punto estaba la pareja.

Las versiones de Anabel y David Pantoja

Anabel fue la primera en declarar y daba un dato muy significativo. "Dice que había tenido síntomas parecidos en días anteriores", desvelaba Paloma García-Pelayo en nuestro programa.

Tras la declaración de Anabel, David Rodríguez hizo lo propio. Este relató lo que ocurrió dentro del coche el día 9 de enero, justo cuando la niña, según ellos, sufrió una crisis y comenzó a sentirse mal.

"David cuenta que la niña ha necesitado atención médica antes del día 9", advertía Paloma García-Pelayo. Esta información, según periodista, no aparecía en el informe forense.

Un año después, el caso de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez vuelve a ser noticia.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas